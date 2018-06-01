У меня иногда складывается впечатление, что над жителями оккупированных территорий рф проводит какие-то абсолютно дебильные опыты. Честно то, что творит рф на Востоке Украины - это будет золотой том в Гааге. Сами посудите : наглая военная интрвенция рф против Украины в 2014 году с ослиным отрицанием очевидного, сбитый Боинг с тем же ослиным отрицанием, отключение банковской системы с приходом русского сапога на Донбасс, отключение мобильной связи, обстрел мирных городов и мирных жителей в целях пропаганды, нарушение правил ведения войны . За все это будут судить рф совсем скоро, а жители рф будут дружно хлопать глазами, мол - мы же не думали, шо по тв нам врали.

Но это лирика. Вернемся к трудовым будням недообразований из трех букв. На календаре 2018 год, если кто не в курсе. Зимой жители оккупированных научились жить без нормальной мобильной связи [пеникс - это не мобильная связь,а ретранслятор голосов на отжатом оборудовании,если кто забыл]. Ничего не случилось страшного, когда пропал единственный мобильный оператор в Донецке, люди нашли выход из положения и по*ер было, что там скажут окружающие, а на дворе 2018 г. нужно позвонить? Руки в ноги, холоп, ехай на жд вокзал Донецка или на мост на мкрн Текстильщик, корона не упадет ни с кого.

Напомню, на улице 2018 год. Летают корабли по небу космические и все такое, сталин сдох, СССР тоже сдох, на дворе эпоха интернета. А в Донецке, сука, бензин по талонам. А в оккупированном рф Донецке иметь знакомство на заправке - это показатель статуса. А в Донецке иметь знакомого среди военов дрындыды, который может тебе продать бензин втихаря - это как Брежнева иметь в родичах. Скажите еще раз вслух и громко: бензин по талонам в 2018 году- это круто. Не можете сказать? Фуууу... Вы просто русофоб и ненавидите все русское .

Ну а ху*и в принципе холопам до проблем с бензином? Стояли зимой на морозе за сим -картами недооператора? Стояли. Стояли по 12 часов и не рыпались, ибо мысли вслух на людях в Донецке повышают твои шансы стать убийцей Кеннеди раз в 100, а на подвалах в Донецке меню так себе + обои поклеены не по фен-шую. А значит постоят холопы за бензином тоже в очередях, ни*ера им не будет. Бабушки и дедушки хотели в ссср? Хотели.

Очереди за мандаринами-апельсинами - туалетной бумагой-водкой-хлебом-мясом помнят бабушки? Помнят. Ну и зае*ись шо помнят. Теперь их дети и внуки тоже могут через лет 25 сказать: во житуха раньше была, не то шо сейчас. Как же ж романтично я стоял в очереди за талоном на бензин с айфоном в руке,на личной иномарке. Вам всем того кайфа не понять, как же это чудесно - иметь деньги и стоять шо дал*айоб в очереди за бумажным талончиком.

Напомните мне, в каких городах Хунты, ты, имея деньги, должен стоять в очереди за бензином? Точнее за талончиком, б*д. Не слышу. Напомните мне, в мокселе такая же система продажи бензина? А впензе-ростове-саранске-воркуте-воронеже? Странно. Говорите шо на Донбассе одни русские живут, а отношение как к холопам бесправным.

Может там недорусские живут? Или недолюди, которые пользуются фублями русскими?

Вообще, весь так называемый кризис с бензином на оккупированных задуман для заработка. Бензин будет стоить 62-65 фублев за 92-ю марку топлива. Просто большие дяди типа захараста и того же басурина, у которого кстати 5 заправок, хотят заработать и много. Им можно, холопам нельзя. Все просто: дяди рубят денежку, холопы стоят в очереди за талончиком и не мычат. А Украине пиз*ец завтра, да.

Кстати, инсайд. Об этом врядли оккупанты расскажут. ООО "Ровеньковскую нефтебазу" немного кинуло на топливо ПАО "Санкт-Петербургская биржа". Пидербург должен был на протяжении нескольких дней апреля отгрузить на оккупированные 1860 тонн бензина, но отгрузил чуть более 600 тонн. 1260 тонн умножайте на 50 фублев за литр и скажите вслух это число. Согласитесь, сумма духовная получается. Вата кинула вату, это прекрасно, как по мне.

Итоги по бензиновому кризису очень простые: большие дяди прикурят и заработают на разнице по цене бензина, холопы будут писакать вк объявления о том, где взять бензин, искать его по городу и стоять в очередях за талончиками. Дрындыды свободная недострана - ты всегда свободно можешь стоять в очереди за неведомой херней, пока большие

дяди рубят бабос. Но зато... без биндер и членини стоит. А*уенное достижение, завидуйте молча.

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