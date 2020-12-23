У Грузії кинули до в'язниці українців, затриманих на яхті ексспівробітника Саакашвілі: нові подробиці

Майже місяць Юрій Хомич і Володимир Дьяченко, два українських яхтсмени, перебувають у СІЗО Грузії. Тамтешня влада звинувачує одеситів у тому, що вони нібито незаконно перетнули кордон Грузії.

Однак рідні моряків, а також їхній адвокат стверджують: українці нічого незаконного не вчиняли. Представники яхтсменів, зі свого боку, звинувачують владу Грузії в тому, що наших громадян незаконно затримали просто у відкритому морі, а причини такої ситуації – винятково політичні.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Коли 30-річний яхтсмен Юрій Хомич вирушав у плавання яхтою, ніщо не віщувало біди. Вдома в Одесі залишалася сім'я: дружина Лера, двоє дочок. Причому молодша народилася всього кілька місяців тому.

Юрій разом із напарником Володимиром Дьяченком мали вирушити до Туреччини яхтою, яка належить колишньому співробітнику охорони Міхеїла Саакашвілі Михайлу Батурину. Все йшло добре, поки 28 листопада пізно ввечері в територіальних водах Грузії їх не взяли на абордаж грузинські прикордонники.

За словами адвоката українців Беки Басилаї, близько 20 годин українців протримали без складання протоколу. І тільки 29 листопада прикордонники почали готувати документи та вдень заарештували українців.

"Вони затримали їх із порушенням прав людини. Мої підзахисні здійснювали мирне плавання в територіальних водах Грузії. Це дозволено законами Грузії. Вони не перетинали кордон Грузії. Проте в обвинуваченні сказано, що вони нібито незаконно перетнули кордон. Але незаконно можна перетнути кордон хіба що з фальшивим паспортом або минаючи пропускний пункт. Вони нічого не робили, їх затримали навіть не в порту, а у відкритому морі. Ні я, ні прокурор, не зможуть знайти, що ж насправді порушили українці", – розповідає Басилая.

На думку адвоката, справа може бути пов'язана з тим, що на борту яхти перебував Михайло Батурин. Людина, яка раніше працювала в охороні Міхеїла Саакашвілі, експрезидента Грузії.

"У нас нещодавно пройшли вибори і весь час ходили чутки, що Саакашвілі повернеться. Думаю, в нашої влади є страх того, що Саакашвілі може повернутися. Мабуть вони дізналися, що в територіальних водах перебуває яхта колишнього охоронця політика. Вірогідно, вони навіть вирішили пошукати на борту самого політика. Це мої припущення. Тому що логічно пояснити вчинок прикордонників неможливо. І майже двадцять годин правоохоронці тримали людей і чекали наказу, що ж із ними робити. Вни вирішили затриманих не відпускати, а взяти під варту й ніби дати сигнал на майбутнє", – вважає адвокат.

Відреагував на подію і сам Міхеїл Саакашвілі.

Протримати в СІЗО, за словами Беки Басилаї, українців можуть до дев'яти місяців. Це досить великий термін для людей, які перебувають у чужій країні без грошей і без зв'язку з рідними.

"Одному з затриманих, Дьяченку, потрібні були ліки, оскільки він вже у віці. Але начебто йому передали їх. Ми на зв'язку з українським МЗС і консулом тут у Грузії", – говорить адвокат.

Дружина Юрія Хомича, Валерія, розповідає, що була ошелешена такою звісткою. "Їх затримали 28 листопада пізно ввечері. А я дізналася про все від агента, який наймав їх на роботу, тільки 1 грудня, вже після суду. Чоловікові навіть не дозволили подзвонити рідним і повідомити про те, що трапилося. У нас досі немає зв'язку", – розповідає жінка.

Зараз вона одна дає раду двом донькам, молодшій всього кілька місяців.

"Я точно знаю, що мій чоловік не міг вчинити якихось незаконних дій. Він досвідчений яхтсмен і знає закони. Він би ніколи в житті не пішов на те, щоб щось порушити. Однак їм навіть відмовили в апеляції на рішення суду першої інстанції ", – каже Валерія.