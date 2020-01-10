Без води, світла й інтернету: українець розповів про жахи життя в "ЛНР"

В Алчевську на окупованій Росією території Луганської області містяни скаржаться на просто нестерпне життя за порядків "русского міра".

За словами місцевого жителя Антона, там люди цілодобово чекають води й світла, зарплати рідко перевищують десять тисяч рублів, у місті немає навіть банків. Розповідь хлопця наводить видання TJournal.

"Я прожив в Алчевську більше 17 років, перш ніж вступити до вишу, і поїхав в липні 2014 року. Так співпало, що саме в цей момент у мій регіон прийшла війна, яка замінила український прапор на прапор "Луганської народної республіки", – зізнався він.

Українець розповів про жахи життя в окупованому Алчевську

Хлопець підкреслив, що нібито не хоче вдаватися в політику й розповідати, хто правий, а хто винен. Адже, вважає, "в ситуації, що склалася, немає правих, а винні – всі причетні".

Антон додав, що в червні 2018 року закінчив навчання, а в грудні повернувся до рідного міста. До цього він щорічно відвідував його протягом чотирьох років. Але ті поїздки були короткими і не викликали у нього "такого жаху, як останній рік перебування тут". Тому він вирішив поділитися декількома фактами про те, як живуть алчевці.

Серед них хлопець назвав відсутність у місті гарячої води, тоді як холодну до будинків жителів подають за графіком. Також за "русского міра" в Алчевську немає мобільного інтернету, а в кіно майже не показують зарубіжні фільми.

Скріншот кіноафіші tjournal.ru

Люди скаржаться на завищені ціни на комуналку та мізерні зарплати – не більше десяти тисяч рублів на місяць. Незважаючи на це, додав Антон, багато хто отримує російські паспорти, тому що документи "ЛНР" не визнають ніде, крім Росії.

Водночас серед хорошого хлопець вказав тільки самих алчевців.

"Головна цінність регіону – його жителі. Мені знадобився рік, щоб зрозуміти: місцеве населення не підтримує "ЛНР", "ДНР", Україну, Росію або когось іще. Люди хочуть простого, але гідного життя й готові заради цього не просто працювати, а трудитися так, як більшість не готові ні в Києві, ні в Москві", – підсумував свою розповідь Антон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР", які лікуються в лікарнях псевдореспубліки, поскаржилися на відсутність там ліків і їжі. За їхніми словами, вони виживають тільки завдяки тому, що провізію приносять деякі місцеві жителі.

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