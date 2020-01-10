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10 січня • оновлено в 16:40
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Без води, світла й інтернету: українець розповів про жахи життя в "ЛНР"

1.7т
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В Алчевську на окупованій Росією території Луганської області містяни скаржаться на просто нестерпне життя за порядків "русского міра".

За словами місцевого жителя Антона, там люди цілодобово чекають води й світла, зарплати рідко перевищують десять тисяч рублів, у місті немає навіть банків. Розповідь хлопця наводить видання TJournal.

"Я прожив в Алчевську більше 17 років, перш ніж вступити до вишу, і поїхав в липні 2014 року. Так співпало, що саме в цей момент у мій регіон прийшла війна, яка замінила український прапор на прапор "Луганської народної республіки", – зізнався він.

Українець розповів про жахи життя в окупованому Алчевську

Українець розповів про жахи життя в окупованому Алчевську

Хлопець підкреслив, що нібито не хоче вдаватися в політику й розповідати, хто правий, а хто винен. Адже, вважає, "в ситуації, що склалася, немає правих, а винні – всі причетні".

Антон додав, що в червні 2018 року закінчив навчання, а в грудні повернувся до рідного міста. До цього він щорічно відвідував його протягом чотирьох років. Але ті поїздки були короткими і не викликали у нього "такого жаху, як останній рік перебування тут". Тому він вирішив поділитися декількома фактами про те, як живуть алчевці.

Серед них хлопець назвав відсутність у місті гарячої води, тоді як холодну до будинків жителів подають за графіком. Також за "русского міра" в Алчевську немає мобільного інтернету, а в кіно майже не показують зарубіжні фільми.

Скріншот кіноафіші

Скріншот кіноафіші

tjournal.ru

Люди скаржаться на завищені ціни на комуналку та мізерні зарплати – не більше десяти тисяч рублів на місяць. Незважаючи на це, додав Антон, багато хто отримує російські паспорти, тому що документи "ЛНР" не визнають ніде, крім Росії.

Водночас серед хорошого хлопець вказав тільки самих алчевців.

"Головна цінність регіону – його жителі. Мені знадобився рік, щоб зрозуміти: місцеве населення не підтримує "ЛНР", "ДНР", Україну, Росію або когось іще. Люди хочуть простого, але гідного життя й готові заради цього не просто працювати, а трудитися так, як більшість не готові ні в Києві, ні в Москві", – підсумував свою розповідь Антон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР", які лікуються в лікарнях псевдореспубліки, поскаржилися на відсутність там ліків і їжі. За їхніми словами, вони виживають тільки завдяки тому, що провізію приносять деякі місцеві жителі.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
про завышенные цены на коммуналку можно поподробнее? а горячей воды во всех городах Украины, кроме Киева, уже нет более 20 лет... даже в Одессе нет горячей воды, что вы хотите от Алчевска?... как только Донбасс войдет в состав России там все будет, Россия - не Украина...
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Гоша Злой
Гоша Злой
Zhikharev Dmitry, ты когда последний раз был Украине?) у 90% населения уже давно стоят бойлеры или котлы не из-за отсутствия горячей воды а по причине драконовских тарифов... А что может быть с донбассом после вхождения в состав параши видно на примере Крыма... съезди туда летом и не забудь картошку и макароны с собой взять а то денег может не хватить на еду)
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Zhikharev Dmitry, Там в первую очередь будут туалеты на улицах и на реках оборудованы места для стирки белья. Паленой водки будет море и боярышника. А что у вас, кретинов других версий не существует кроме, как в Украине еще хуже? Или это самоуспокоение, для баранов. Сьезди на Сибирь и офигеешь в атаке.
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