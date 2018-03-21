Без води і їжі: українців 10 годин не випускали з літака в Одесі

В аеропорту "Одеса" через затримку рейсу, який повинен був летіти в Анкару, сотню пасажирів заблокували на 10 годин всередині літака.

Людей запустили на борт після реєстрації: літак Boeing 737 компанії Pegasus повинен був вилетіти до Туреччини, передає ТСН.

Спочатку надійшло повідомлення про замінування літака, після чого - про технічну несправність. Пізніше повідомили про неможливість зльоту через несприятливу погоду, хоча інші літаки покидали злітну смугу.

На борту люди перебували без води і їжі. У пасажирів стався нервовий зрив, у результаті сталася бійка.

Після втручання журналістів тим, хто не хотів летіти, дозволили покинути борт. Багато пасажирів у результаті пропустили стикові рейси в Туреччині, і запізнилися на ділові зустрічі.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в "Борисполі" туристів 4 години протримали в літаку, не даючи води.