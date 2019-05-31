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/Суспільство

Без води, але зі злочинцями на волі: стало відомо про масштабні проблеми "ДНР"

2.4тЧитати матеріал російською

В окупованих районах Донецької області за п'ять років "влади" терористів "ДНР" накопичилося безліч катастрофічних проблем.

Про це "Апострофу" розповів військових оглядач Юрій Карін. За його словами, над "ДНР" нависла загроза екологічної катастрофи через проблеми з шахтами, а саме зносу обладнання, відсутність належного фінансування та брак фахівців з підтримки діючих і законсервованих шахт.

Також однією з ключових проблем "ДНР" є брак питної води. "Комунальне підприємство "Вода Донбасу" - головне джерело водопостачання на окупованих територіях - хочуть відключити від електроенергії. Обурений народ заспокоюють наявністю резервних запасів. Але цих запасів вистачить приблизно на 6 місяців з урахуванням економії води – 10 літрів на людину на добу. А щоб відновити нормальне водопостачання, хочуть запустити водоканал з території РФ, на будівництво якого знадобиться від 2,5 до 3 років і ще пару десятків мільйонів рублів, яких в російському бюджеті для окупованих територій України вже просто немає", - пише Карін.

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"Щоб заощадити так звані державні гроші – різко скорочують кількість бюджетників, економлять на "пайку" і випускають з місць позбавлення волі в'язнів. Що призводить до зростання і без того чималого рівня злочинності", - додав він.

Фанати "ДНР"

Фанати "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в "Л/ДНР" планується ліквідація представників вищого керівництва "республік".

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Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
Новини ДНРНовини Донбасу
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леня зе
леня зе
если бы всу меньше обстреливала шахты все насосы работали бы.но даже когда обстреливают фильтровальную станцию в серой зоне.которая даетводу по две стороны.о чем вы поете7
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Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Не пиздите паны украинци...Ваш пиздешь очевиден
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