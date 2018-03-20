Без віз і митниць: стало відомо, скільки українців хочуть об'єднання з Росією

Лише 3% українців виступають за об'єднання України і Росії в одну країну. У свою чергу дану ініціативу підтримують 10% росіян.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) і російським аналітичним центром Юрія Левади ( "Левада-Центр"), передають "Українські Новини".

Респондентів просили відповісти на питання "Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?". При цьому майже 90% опитаних заявили, що Україна повинна бути незалежною державою.

У той же час однакова кількість українців бажає закритих кордонів з Росією, з візами і митницями та незалежних, дружніх відносин, без віз і митниць - по 44%.

У Росії кількість бажаючих закритих кордонів з Україною склало 39%, за незалежні та дружні відносини виступили 45% респондентів.

КМІС проводив опитування з 09 по 18 лютого в 110 населених пунктах у всіх областях України, крім Криму та непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей. Методом інтерв'ю було опитано 2 043 повнолітніх респондентів.

"Левада-центр" проводив опитування за репрезентативною вибіркою населення Росії; було опитано 1 612 осіб у віці 18 років і старше в період з 7 по 12 березня.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше стало відомо, що більшість росіян сподіваються на нормалізацію відносин з Україною .