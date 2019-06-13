"Без тортиків і букетиків": В'ятрович різко висловився про 8 Березня

Україні необхідно скасувати вихідний день 8 Березня, щоб зменшити багаж радянського минулого і не дати Росії використовувати його в цілях пропаганди про "спільні" традиції.

Таку думку висловив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович в інтерв'ю "Цензор. НЕТ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що стосується 8 Березня. Я вважаю, що (скасування вихідного. – Ред.) є елементом відходу від традиції радянського минулого. Неправильно, що Україна досі живе за радянським календарем. До того ж цей радянський календар дуже активно використовує Російська Федерація. Не можна жити всинхрон із державою-агресором. Це небезпечно. Все, що нас віддаляє від Росії, йде на користь Україні. Все, що нас зближує, – на жаль, буде використано Росією проти нас", – пояснив він свою позицію.

Володимир В'ятрович

До того ж, додав В'ятрович, 8 Березня як день жінок абсолютно не є проявом поваги до них. Він відзначається як вихідний день у таких країнах як Росія, Азербайджан. А вони, як відомо, не є зразковими у дотриманні прав жінок. У зв'язку з цим директор УІНП здивувався критиці його ініціативи про скасування вихідного частиною феміністського табору.

"Тому що я переконаний, що 8 Березня як вихідний – це абсолютно антифеміністський крок. Якщо ми говоримо про боротьбу за права жінок, то нам це свято необхідно позбавити тортиків-букетиків. Якщо ми хочемо говорити, що це серйозна проблема, а в Україні вона є, то давайте ставитися до цього серйозно, а не ховати її за букетиками мімоз", – підкреслює В'ятрович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, В'ятрович говорив, що в Україні 8 Березня втратило первинний сенс у вигляді боротьби за права жінок, тому потрібно скасувати вихідний.

Також він заявляв, що концепція 8 Березня повинна повністю змінитися. Він думав, що українське суспільство готове відмовитися від радянської традиції, щоб не жити в одному ритмі з державою-агресором.

Нагадаємо: В'ятрович вважає, що в Україні необхідно зберегти вихідний день 1 травня, проте робити вихідним і 2 травня – недоцільно.

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