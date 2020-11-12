Без світла та каналізації: у мережі показали кадри з "коронавірусної" лікарні під Дніпром

У лікарні Новомосковська Дніпропетровської області лікарі борються з COVID-19 в "екстремальних умовах", коли в палатах немає електрики та води.

Про це в Facebook повідомила Олександра Новицька, опублікувавши фото з лікарні. На кадрах видно, що медики працюють у важких умовах, допомагаючи собі підручними засобами.

"Наші медики працюють в екстремальних умовах. Це просто капець. Зверніть увагу на умови в наших відділеннях, де люди повинні видужувати, а не перебувати в екстремальних умовах. Нескінченно непрацююча каналізація, води немає, замінити лампочку в палатах нікому. Крапельниці ставлять медпрацівники під ліхтарик мобілки", – написала вона.

Лікарня в Новомосковську Facebook \ Олександра Новицька

Новицька зазначила, що влада витрачає мільйони на рекламу, але в відділеннях лікарні немає елементарних умов.

"Люди виживають в цей непростий зараз період. Кам'яний вік просто. Повага докторам і тендітним медсестрам, які рятують наші людські життя", – писала українка.

В палатах немає електрики Facebook \ Олександра Новицька

Лікарі працюють в складних умовах Facebook \ Олександра Новицька

Facebook \ Олександра Новицька

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в інфекційній лікарні Харківської області не вистачає медичного персоналу та інструментів, а сама медустанова знаходиться в жахливому стані.