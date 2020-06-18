Без сухих областей: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

В Україні в п'ятницю, 19 червня, очікуються дощі з грозами, однак тепло збережеться.

Про це сказано в прогнозі погоди Українського гідрометцентру.

Так, опади охоплять всі регіони країни, проте грози малоймовірні лише в Харківській, Донецькій і Луганській областях.

Температура повітря прогріється від 23 до 27 градусів у західних регіонах і від 25 до 31 в інших областях України.

У Києві в п'ятницю також пройдуть грози, але буде спекотна погода: від +28 до +30 градусів.

Погода в Україні від Укргідрометцентру на 19 червня

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози і смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.