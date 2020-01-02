"Без роду-племені?" У новорічному привітанні Зеленського знайшли новий скандальний нюанс

Під час новорічного привітання президента України Володимира Зеленського в кадрі не був помічений національний прапор.

На цей момент звернули користувачі соціальних мереж. Блогер "Муля Слобожанська" опублікувала порівняльний знімок.

На ньому видно, що іноземні лідери записували привітання на тлі своїх прапорів, тоді як у Зеленського була відсутня українська символіка.

"Реальні президенти і щось без роду-племені", – обурився блогер.

"Президент якої країни вимовляв цю промову? Всі президенти звертаються до своїх країн на тлі прапора. А наш Зе говорить поруч з порожнім місцем", – написала "ЛютаЯнка".

Новорічне звернення Володимира Зеленського скрін відео

реальні президенти и шось без роду-племені pic.twitter.com/s64dkIA7Oh - Муля Слобожанська (@MullyaMia) 2 січня 2020 р

Ну добре, поплакали всмак впєчатлітєльні какаяразніца над зе-вітанням и тут назріло питання.

Якої країни Презедента промовляв Цю промова? Всі президенти звертають до своєї країни на фоні прапора.А наше Зе говорити поруч з пустимо місцем.

Де прапор України? Нема.

І тут мені страшно pic.twitter.com/XNHXSORuR2 - 🌞ЛютаЯнка⚔ (@ futoro1996) 2 січня 2020 р

Як писав OBOZREVATEL, президента України Володимира Зеленського принизили в новорічну ніч на російському "Блакитному вогнику".

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