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2 січня • оновлено в 19:34
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"Без роду-племені?" У новорічному привітанні Зеленського знайшли новий скандальний нюанс

2.3т
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Під час новорічного привітання президента України Володимира Зеленського в кадрі не був помічений національний прапор.

На цей момент звернули користувачі соціальних мереж. Блогер "Муля Слобожанська" опублікувала порівняльний знімок.

На ньому видно, що іноземні лідери записували привітання на тлі своїх прапорів, тоді як у Зеленського була відсутня українська символіка.

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"Реальні президенти і щось без роду-племені", – обурився блогер.

"Президент якої країни вимовляв цю промову? Всі президенти звертаються до своїх країн на тлі прапора. А наш Зе говорить поруч з порожнім місцем", – написала "ЛютаЯнка".

Новорічне звернення Володимира Зеленського

Новорічне звернення Володимира Зеленського

скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, президента України Володимира Зеленського принизили в новорічну ніч на російському "Блакитному вогнику".

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Справжня антиукраїнська гидота цей зеленський та його виборці-ідіоти.
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