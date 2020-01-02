"Без проспектів "Мотороли" і "Гіві": Цимбалюк відповів Зеленському на гучну новорічну промову

Заявляючи про те, що назви вулиць і те, кому присвячені пам'ятники в Україні, не мають значення, президент Володимир Зеленський унеможливлює єдність українського народу.

Так відреагував на скандальне новорічне звернення глави держави український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі радіо "Ехо Москви" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Цимбалюк і Зеленський

"Що стосується назв. Справа ж не тільки в тому, чи буде, що багатьох особливо в Росії коробить, проспект Степана Бандери. Він є і слава Богу. Але якщо ми говоримо про окуповані території, а президент говорить і про їх повернення, то питання: ми будемо їх повертати з проспектом "Мотороли" і вулицею "Гіві" чи ні? Мені здається, це важливо", – висловив переконання він.

Журналіст підкреслив, що якщо президент говорить про єдність, то він не повинен використовувати такі конструкції, як "не має значення" і "яка різниця". Адже різниця насправді є.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в новорічному зверненні до народу Зеленський заявив, що "неважливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована" і що "немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий".

Однак користувачі соцмереж досить критично сприйняли новорічне звернення президента України саме через питання мови і перейменування вулиць. Вони дорікнули йому відсутністю чіткої проукраїнської державницької позиції.

Крім того, українців розлютив телефонний дзвінок Зеленського Путіну, в ході якого він привітав главу країни-окупанта з Новим роком.

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