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2 січня • оновлено в 13:32
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"Без проспектів "Мотороли" і "Гіві": Цимбалюк відповів Зеленському на гучну новорічну промову

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Заявляючи про те, що назви вулиць і те, кому присвячені пам'ятники в Україні, не мають значення, президент Володимир Зеленський унеможливлює єдність українського народу.

Так відреагував на скандальне новорічне звернення глави держави український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі радіо "Ехо Москви" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Цимбалюк і Зеленський

Цимбалюк і Зеленський

"Що стосується назв. Справа ж не тільки в тому, чи буде, що багатьох особливо в Росії коробить, проспект Степана Бандери. Він є і слава Богу. Але якщо ми говоримо про окуповані території, а президент говорить і про їх повернення, то питання: ми будемо їх повертати з проспектом "Мотороли" і вулицею "Гіві" чи ні? Мені здається, це важливо", – висловив переконання він.

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Журналіст підкреслив, що якщо президент говорить про єдність, то він не повинен використовувати такі конструкції, як "не має значення" і "яка різниця". Адже різниця насправді є.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Роман Цимбалюк Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: Фигурант дела о нападении на журналистов, националист Виталий Регор, был облит мочой в собственном подъезде. Неизвестные встретили Регора у подъезда, когда он возвращался домой с пустой коробкой. Активист неонацистской группировки «Белый молот» и член добровольческого батальона ОУН начал отрицать, что его зовут Виталий, а потом позвонил своей маме и закричал: «Мама, вызывай ментов!».. ))
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2
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Вот ведь ушастое двуличное чмо.
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Это ушастое чмо, для Украины под камеру и в сец сетях, говорит одно. А в Москве противоположное.
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