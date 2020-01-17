Без морозів і снігу: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У п'ятницю, 17 січня, в Україні очікується суха і відносно тепла погода.

Як сказано в прогнозі Укргідрометцентру, опадів не передбачається ні в одному з регіонів країни.

Денна температура коливатиметься від 1 до 4 градусів тепла, а в західних областях досягне 6-8.

Погода в Україні meteo.gov.ua

Аналогічний прогноз синоптики дають і на вихідні, 18 і 19 січня.

Погода в Україні meteo.gov.ua

Погода в Україні meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, вже на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15 ° вночі, а поки українців чекає досить тепла, як для січня, погода.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!