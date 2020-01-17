Без морозів і снігу: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У п'ятницю, 17 січня, в Україні очікується суха і відносно тепла погода.
Як сказано в прогнозі Укргідрометцентру, опадів не передбачається ні в одному з регіонів країни.
Денна температура коливатиметься від 1 до 4 градусів тепла, а в західних областях досягне 6-8.
Погода в Україні
meteo.gov.ua
Аналогічний прогноз синоптики дають і на вихідні, 18 і 19 січня.
Погода в Україні
meteo.gov.ua
Погода в Україні
meteo.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, вже на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15 ° вночі, а поки українців чекає досить тепла, як для січня, погода.
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