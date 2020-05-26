Вихователі просять залишитися вдома і вже хворіють на COVID-19: як в Україні відкривають дитсадки й чи безпечно там дитині

В Україні вже відкриваються дитячі садки. Водночас як дошкільні заклади, так і багато батьків малюків не готові до нових умов.

Ситуація ускладнюється й тим, що у вихователів деяких садочків уже виявлено коронавірус, випадків вистачає. Ризики захворіти є також у дітей, які запросто можуть передати інфекцію одне одному й принести додому.

Чи готові дошкільні заклади приймати малюків і чим небезпечний вихід із карантину – розбирався OBOZREVATEL.

Яка ситуація

Офіційно в деяких областях України дитячі садки вже почали роботу. Наприклад, у Кривому Розі відкрилися 157 закладів 25 травня. Минулого тижня перед стартом 6299 співробітників обстежили експрес-тестами на COVID-19, які точні лише на 50-70%.

У результаті такої масштабної перевірки в кількох вихователів у трьох дитсадках знайшли коронавірус. Тому на рівні місцевої влади рішення про відкриття цих закладів буде ухвалено додатково.

Як розповідають самі вихователі, керівництво дошкільних установ із великою обережністю ставиться до виходу з карантину. Причина банальна – ніхто не хоче на себе брати зайву відповідальність.

Співробітниця одного з київських садків (у столиці їх планують відкрити з 1 червня) на умовах анонімності розповіла OBOZREVATEL, що керівництво поставило умови звести контакти з дітьми до мінімуму. Як це зробити в тісному приміщенні, ніхто не знає.

В Україні відкривають дитсадки

"Зараз трохи розповім про реалії роботи. Дистанції дотримуватися необхідно, хоча це дуже складно. Кількість дітей може бути більше, а місць у групі мало. Ми ж зобов'язані приймати всіх. На коронавірус нас ніхто не перевіряв і не збирається, принаймні такого указу немає. Маски вихователі повинні пошити самі з марлі за свої гроші. Наявні тільки дезхлор та дезінфектор для рук, поки його не видають. Термометри обіцяють привезти, але коли це буде, невідомо. Зараз усі співробітники прибирають іграшки й килими", – пояснила Тетяна.

У разі виявлення високої температури (вище ніж 37) в дитини її наказали переводити в ізолятор: "Там її протягом години повинні забрати батьки, їм вихователі зобов'язані порекомендувати звернутися до лікаря. Якщо ж наступного дня в дитини температура в нормі, то вона може без проблем повернутися назад у садок. Дивно, звичайно. А зараз ось телефоную всім батькам і проводжу анкетування про стан здоров'я їхніх дітей", – доповнює вихователька Тетяна.

У Кременчуці, наприклад, в одному з дитячих садків зажадали в кожної дитини довідку від лікаря, що вона не перебувала в контакті з хворим на коронавірус. "Краще не ведіть дитину в садок, але якщо ситуація взагалі без варіантів, то повідомте, будь ласка, мені заздалегідь. Ми формуємо групи", – йдеться в повідомленні батьківської Viber-групи одного з дитячих садків міста, скриншот якого наявний в OBOZREVATEL.

У садочках просять батьків із розумом ставитись до безпеки своєї дитини

Що кажуть лікарі?

Столичний лікар-пульмонолог Анна Анікєєва пояснює, незважаючи на пандемію коронавірусу дітей, у садочки віддавати не просто можна, а навіть потрібно. За її словами, якщо дотримуватися базових запобіжних заходів і відповідально підходити до гігієни дитини, то ймовірність зараження можна звести до мінімуму.

Київські садочки планують відкрити вже з 1 червня

"По-перше, потрібно дотримуватися режиму вологості в приміщенні, в середньому на рівні 60%. По-друге, має бути завжди свіже повітря – вікно необхідно відчиняти на провітрювання. Варто розповідати дитині про гігієну, як правильно мити руки, можна і звичайним милом, не обов'язково користуватися антисептиком. Тільки бажано дати дитині паперові серветки, щоб вона не користувалася рушником", – підкреслила медик.

"По-третє, у садку обов'язково потрібно міряти всім температуру, адже рівень поширення вірусу високий насамперед серед персоналу. Діти ж до 6 років не є активними розносниками такої інфекції", – пояснила OBOZREVATEL лікар.