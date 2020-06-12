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12 червня • оновлено в 10:13
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Без масок і з алкоголем: в Україні почався пляжний сезон

1.9т
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Із настанням спеки українські пляжі заповнили відпочивальники. Мало хто дотримується дистанції на суші і в воді, майже ніхто не надіває маски.

Про початок пляжного сезону розповіли в сюжеті ТСН. У популярних місцях відпочинку вже складно знайти вільне місце біля води (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На пляжах Одеси відпочивають не лише місцеві жителі, але й туристи. Тому там уже тісно. Карантинних правил ніхто не дотримується.

Без масок і з алкоголем: в Україні почався пляжний сезон

Без масок і з алкоголем: в Україні почався пляжний сезон

Культурометр

Багато відпочивальників і в Кропивницькому на березі річки Інгул. Дистанцію дотримуються тільки між килимками, але не в воді. Ніхто не носить захисних масок.

Аналогічна ситуація і в Сумах – за відстанню між людьми ніхто не стежить, багато хто без масок, навіть деякі продавці з наметів, що на березі.

Київські пляжі заповнені, хоча ще не отримали санітарних паспортів. Невідома і якість води. У Держспоживслужбі пообіцяли оприлюднити ці дані лише наступного тижня. Кияни кажуть, вода в Дніпрі тепла, але трохи брудна.

У зонах відпочинку чергують співробітники ДСНС і постійно нагадують про елементарні правила поведінки на воді. Тільки за останні два дні в Києві потонуло двоє людей.

За словами прессекретарки ДСНС Світлани Водолаги, причини трагічних випадків під час купання залишаються незмінними.

"Найчастіше – алкоголь. Це чоловіки до 40 років. Гинуть на воді, тому що думають, що з ними такого не може статися, і 90% людей, які потонули, вміли плавати", – сказала Водолага.

Раніше OBOZREVATEL розповів, як почався пляжний сезон 2020 у Дніпрі.

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