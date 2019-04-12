|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Без Києва не буде Москви": в ПЦУ пояснили, навіщо Росія напала на Україну

2.7тЧитати матеріал російською

Росія веде війну з Україною для того, щоб відродити Російську імперію.

Москва воює за українську церкву, за історію і культуру, за традиції України, розповів архієрей Православної церкви України Євстратій Зоря, передає "Еспресо".

"Що означає відродити Російську імперію? Це і є один із найбільших викликів для глобальної світової безпеки. Бо ми бачимо, як ця імперія втрутилася не тільки в Україну і пострадянський простір, а як вона втрутилася в Сирію, як вона зараз втручається у Венесуелу, що зараз відбувається у понад 30 країнах Африки, одночасно відбуваються політичні процеси, в які включені компанії так званого "кухаря Путіна", – розповів священнослужитель.

Новини
"Потрібен головнокомандувач!" Глава ПЦУ Епіфаній висловився про вибори президента

Архієрей підкреслив, що без Києва втрачається ланка зв'язку між Константинополем і Москвою.

"Тому що без князя Володимира, без Ярослава Мудрого, без Ольги, без Софії, без усього того, що є тут, Московська державність починається з Івана Калити і Золотої Орди – чого ніхто не хоче там прямо визнавати", – додав Зоря.

Архієрей Євстратій Зоря

Архієрей Євстратій Зоря

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, предстоятель РПЦ в Україні (раніше УПЦ МП) митрополит Онуфрій назвав Томос про автокефалію Православної церкви України "Томос рабства, а не свободи".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Євстратій (Зоря)
Місце
Україна
Тег
ПЦУ
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
13
6
Смішно
19
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Livesey David
Livesey David
"...за украинскую церковь, за историю и культуру, за традиции Украины", ага, за Средиземье, за Фродо, за Кольцо!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Ага, 2-армия мира напала и пять лет не может победить полупьяное стадо без авиации и флота
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Сразу видно Климкин поучаствовал))) А есть смысл, если у его хозяев другая вера?!)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки