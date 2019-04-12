"Без Києва не буде Москви": в ПЦУ пояснили, навіщо Росія напала на Україну

Росія веде війну з Україною для того, щоб відродити Російську імперію.

Москва воює за українську церкву, за історію і культуру, за традиції України, розповів архієрей Православної церкви України Євстратій Зоря, передає "Еспресо".

"Що означає відродити Російську імперію? Це і є один із найбільших викликів для глобальної світової безпеки. Бо ми бачимо, як ця імперія втрутилася не тільки в Україну і пострадянський простір, а як вона втрутилася в Сирію, як вона зараз втручається у Венесуелу, що зараз відбувається у понад 30 країнах Африки, одночасно відбуваються політичні процеси, в які включені компанії так званого "кухаря Путіна", – розповів священнослужитель.

Архієрей підкреслив, що без Києва втрачається ланка зв'язку між Константинополем і Москвою.

"Тому що без князя Володимира, без Ярослава Мудрого, без Ольги, без Софії, без усього того, що є тут, Московська державність починається з Івана Калити і Золотої Орди – чого ніхто не хоче там прямо визнавати", – додав Зоря.

Архієрей Євстратій Зоря Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, предстоятель РПЦ в Україні (раніше УПЦ МП) митрополит Онуфрій назвав Томос про автокефалію Православної церкви України "Томос рабства, а не свободи".

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