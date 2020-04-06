У Миколаївській області досі немає жодного офіційного випадку зараження коронавірусом. Місцева влада запевняє, що вона почала роботу ще з січня 2020 року, саме тому вдалося уникнути хвороби. До того ж, вважає вона, допомагає і покровитель регіону – "Микола Чудотворець".

Волонтери та журналісти мають іншу думку та нарікають на слабку підготовку лікарень, а також чвари у владі через гроші. Насправді, порівнюючи з іншими областями, туди повернулося занадто мало заробітчан, та й туристів ззовні загалом небагато.

Що насправді відбувається на Миколаївщині і чи правда, що область досі не вражена коронавірусом, розбирався OBOZREVATEL.

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Немає тестів – немає коронавірусу?

Офіційна статистика свідчить, що за весь час у 64 миколаївців була підозра на COVID-19, проведена діагностика підтвердила, що реально хворих немає. Чи це правда? Віриться мало, говорять місцеві.

Глава Асоціації молодих донорів Ірина Руденко пояснює: у лікарнях до епідемії коронавірусу були проблеми з нестачею персоналу. Зараз, очевидно, людей не побільшало.

"Що скажу вам щодо тестів, все начебто є. І так звані експрестести, які показують захворювання на 7-10 день. Є і ПЛР-аналізи, які роблять у лабораторному центрі. Ось із засобами захисту в нас проблеми, їх дуже мало. У Миколаївській інфекційній лікарні, може, ситуація й непогана, та ось в інших установах та швидкій допомозі – гірша. Мені фельдшери писали, що видають одну звичайну маску на добу, рукавичок не вистачає. Захисні окуляри персонал купує за свій кошт", – пояснила OBOZREVATEL Руденко.

Водночас багато лікарів непокоїться, що після зупинки громадського транспорту вони не зможуть потрапити на робоче місце. Єдиного плану досі немає. Медичка обласної дитячої лікарні Оксана Верховен пише, що медперсонал вже кілька днів збирає інформацію про місця проживання, передає це все обласне управління охорони здоров'я, але ефекту жодного немає.

"Навіщо вони носять із собою довідки з місця роботи? Щоб із 6 квітня не зуміти потрапити на чергування та врятувати життя?" – написала вона у Facebook.

Почали захищатися ще до трагедії в Італії

За її словами, в області ситуація під повним контролем. В ефірі ObozTv голова Миколаївської ОДА Олександр Стадник запевнив, що в регіоні працюють на випередження ще з січня 2020 року. Якщо вірити цим словам, то це задовго до відповідних робіт в Іспанії, Італії та багатьох інших країнах світу, не кажучи вже про Україну.

"Ми робимо акцент на карантинних заходах. Доносимо інформацію до людей, щоб вони максимально дотримувалися правил карантину, залишалися вдома". В області закрито більшість ринків, "працюють лише кілька, тому що людям потрібно десь закуповувати продукти харчування", – розповів чиновник.

Водночас місцеві активісти та журналісти підтвердили OBOZREVATEL, що сам очільник Миколаївської ОДА перші два тижні карантину й зовсім не відвідував робоче місце. Його навіть фізично не було в області. Повернувся він тільки в другій половині березня, у розпал карантинних заходів.

Головний редактор місцевого інтернет-видання "НикВести" Олег Деренюга пояснює, що глава ОДА та керівник обласної ради перебувають у затяжному конфлікті, тому проблем у регіоні вистачає. Зокрема й щодо питань медицини.

"10 днів тому відбулася сесія обласної ради, де виділили 109 мільйонів на боротьбу з коронавірусом, але губернатор відмовляється виконувати це рішення – йому хотілося, щоб бюджет на боротьбу з COVID-19 був у його редакції (72,8 мільйона), а обласна рада додала до цього ще 36,3 мільйона гривень. У підсумку цих політичних змагань (хто більше виділить грошей) медики в реальності отримали нуль. Голова області не підписує рішення, чекає, поки його доопрацює комісія, яка не може зібратися, і коментує, що в регіоні немає коронавірусу, оскільки область перебуває "під заступництвом Святого Миколая Чудотворця". Це не прикол, це пряма цитата", – розповів OBOZREVATEL Деренюга.

Карантин у Миколаєві

Громадський транспорт з деякими обмеженнями працює до середи, 8 квітня. Місцеві перевізники вже зазнають збитків, але поки не можна стверджувати, що логістика в області паралізована. Правоохоронці стежать за кількістю пасажирів, але проїхатися може абсолютно будь-хто охочий.

Працюють супермаркети, продуктові магазини. Карантинні заходи такі ж, як і в інших областях України. Щоправда, в окремих містах ними намагаються знехтувати. Наприклад, у місті Первомайськ пішли далі – відкрили продуктовий ринок.

Як пише "Преступности.НЕТ", 5 квітня на ринок пускали з декількох входів по 10 осіб. На вході продавали маски, але відвідувачі дистанції не дотрималися.

"Це просто знущання. Вранці можна було зайти всім і тільки через цукрові ворота, вони були відчинені повністю. А о 10:00 пускали через цукрові ворота й через хвіртку, по 10 осіб у масках, а якщо масок у людей немає, то продавали (за скільки, не скажу). Жодної дистанції. Для чого потрібен був цей цирк із відкриттям ринку, продуктів. Країна дурнів..." – написала одна з місцевих мешканок Валентина Сенкевич.

Люди не дотримуються елементарної дистанції

Тести роблять не всім, з пневмонією відправляють до Києва

Сказати напевно, що в області немає хворих на COVID-19, не можна. Причин одразу кілька:

Тести робляться не всім. На початок квітня в область надійшло 5 тисяч експрестестів і 1,2 тисячі ПЛР-тестів. Навіть за великого бажання обстежити всіх, хто перебуває під підозрою, неможливо.

За інформацією журналіста Олега Деренюги, попри офіційну статистику з тестами в обласній інфекційці є хворі з дуже складною пневмонією, але місцевий лабораторний центр дає негативний результат на коронавірус.

Більшість хворих не має яскраво виражених симптомів.

Декільком пацієнтам порадили поїхати до Києва, щоб отримати більш якісну допомогу.

Такий випадок, наприклад, трапився з главою Асоціації фінансових компаній Анною Замазеєвою. У її чоловіка в місцевій медустанові діагностували двосторонню пневмонію. Жінка розповідає, що прямо з Миколаївської лікарні вони без зупинок поїхали до Києва, в Олександрівську лікарню.

"Нас оформили та прийняли, наступної доби був поставлений діагноз COVID-19, позитивний результат ПЛР у чоловіка та в мене. Низька сатурація, три дні під кисневою маскою, плюс до дев'яти днів хвороби – 11 днів інтенсивного лікування за світовими протоколами лікування коронавірусу", – написала вона у своїй публікації у Facebook, проте невдовзі видалила її.​​​

Миколаївщина – не найпривабливіший туристичний регіон, який не має кордону з іншими країнами. Тобто фактично кількість українців, що приїжджають із Європи, в рази менша, ніж в Івано-Франківську, Львові та інших містах.

"Якщо справді немає хворих, то це може свідчити, що в нас мало тих, хто відпочиває за кордоном, не так багато заробітчан, а занедужалі – вони хворіють вдома в легкій формі. Ну і так, нам, схоже, просто щастить. Адже обсервації для приїжджих у нас не було, нікого й ніде не ізолювали", – підкреслила Ірина Руденко.

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