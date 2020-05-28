Без чаю та солодкого: в "Укрзалізниці" повідомили, як будуть їздити потяги з 1 червня

"Укрзалізниця" відновить з 1 червня рух пасажирських поїздів з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. У вагонах будуть проводити додаткове прибирання і заборонять продаж продуктів.

Про всіх важливі зміни розповів в.о. голови правління Іван Юрик, передає пресслужба.

"Зараз в пасажирських вагонах, що прямують до регіони, де ще не ослаблений карантин, буде реалізовуватися 50% місць, тобто в одному купе буде перебувати не більше двох осіб. Потяги будуть проходити посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Посилили і обробку постільної білизни під час прання", – повідомив він.

Вагон потяга

Через заходи безпеки в поїздах тимчасово припинили продаж напоїв і кондитерських виробів. Також провідники будуть щогодини під час рейсу проводити прибирання: мити санвузли, підлогу в салоні вагона, протирати поручні, дверні ручки та інше. У вагонах також встановлять санітайзери.

Крім того на залізничних вокзалах збільшили періодичність прибирання і дезінфекції приміщень. Біля кас завдали розмітку для дотримання соціальної дистанції. При вході на вокзали залізничники проводитимуть температурний скринінг відвідувачів.

"Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні надіти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці в вагон", – додав Юрик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів, готових до запуску з 1 червня.