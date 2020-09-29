У адептов "русского мира" есть традиция – проводить так называемые "прямые линии". Этот гротескный пережиток советского прошлого, когда "вождь" спускается с властного "олимпа" к простым смертным и ведёт с ними "задушевные" беседы, у здравомыслящего человека вызывает только "испанский стыд" или, как сейчас принято говорить, кринж. Как спокойно можно смотреть на такое? Граждане с трепетом и "неподдельной" радостью в глазах рассказывают живой "иконе" о своей судьбе, а тот улыбается и снисходительно кивает, иногда даже отвечает на их вопросы. И плевать, что все эти вопросы 1000 раз отредактированы, а все сценарные ходы отрепетированы до автоматизма.

"Эталоном" в данном вопросе являются "прямые линии" с президентом РФ Путиным. Но и местные князьки стараются не отставать от своего кумира. Например, на днях такую "линию" провел главарь "ДНР" Денис Пушилин. Естественно, масштабом поменьше. Да и эпидемия внесла свои коррективы…

Тем не менее МММщик был весь из себя важный, а ведущие – взволнованы, что не удивительно, ведь трансляция этого мероприятия велась по всем "республиканским" телеканалам и в Интернете. У неподготовленного зрителя могло сложиться ошибочное мнение, что Пушилин даже что-то решает в своем псевдогосударстве и имеет политический вес, но это не так. На деле он – обычная марионетка в руках кремлёвских кукловодов. Одним словом – свадебный генерал.

Во время "прямой линии" обсуждались разные вопросы, жители временно оккупированных территорий рассказывали о своих насущных проблемах, а "чиновники" отчитывались о своей работе. На все это Пушилин понимающе кивал и давал свои комментарии. Например, было озвучено, что выплата на ребенка в многодетной семье увеличиться с 2 000 до 2 400 рублей (приблизительно на 140 гривен) с июля следующего года! Такое "колоссальное" улучшение уровня жизни в псевдореспублике не прошло мимо пользователей Интернета, которые высмеяли данный факт в соцсетях. Даже пророссийский журналист и сотрудник "министерства информации ДНР" Алексей Акутин, работавший когда-то под говорящим псевдонимом "Сруль Соломонович", в своем Telegram-канале высмеял эту ситуацию, опубликовав мем на эту тему. Видать "большой" у Дениски авторитет, если даже его подчинённые в сети над ним хихикают.

Кроме того, во время трансляции был затронут вопрос получения так называемых паспортов "ДНР". Как оказалось, не очень-то и легко стать "гражданином" этой псевдореспублике и получить "паспорт", место которому на самом деле в магазине "Всё по 5" в отделе "Приколы" между удостоверением "Самой лучшей тёщи" и грамотой "Лучшему собутыльнику". Оказывается, очереди за корочками растянулись уже до 2023 года и все кругом только и делают, что просят повлиять на ситуацию. Но Дениске-МММщику об этом известно и он клятвенно пообещал приложить все усилия, чтобы исправить данный факт.

Буквально на следующий день, Пушилин, видать проснувшись с бодуна после банкета, посвященного "прямой линии", издал "указ" № 336, в котором разрешил своим приспешникам проставлять отметки в паспортах граждан Украины, проживающих на временно неподконтрольных территориях. Меня просто поражает садизм кремлёвских марионеток, ведь после проставления их штампов эти паспорта, согласно украинскому законодательству, будут недействительны. А значит все, кто вернётся на подконтрольную Украине часть Донбасса, будут вынуждены в срочном порядке заменить свои документы. Очередные никому не нужные проблемы. С другой стороны, такое решение подарило "чиновникам" псевдореспублики новый способ нажиться на бедных гражданах Украины, ставших заложниками "русского мира". Уже сейчас поползли слухи, что за совсем нескромное "вознаграждение" можно избежать "ДНРовских" отметок в паспорте.

Если посмотреть на эту ситуацию серьёзно, то данная инициатива боевиков не может не вызывать опасений. Это новый виток эскалации конфликта, только не в военной, а в социальной и политической областях. Кремлевские кукловоды при помощи своих марионеток создали очередные проблемы для жителей временно оккупированных территорий для того, чтобы вынудить украинское правительство признать штампы "ДНР". Тем самым они хотят выставить всё так, что Украина якобы косвенно признала "ДНР". Очевидно, что такие поступки свидетельствуют о нежелании РФ идти на компромисс, в отличие от украинской стороны.

На этом фоне крайне неуместной выглядит новость о том, что российский писатель Сергей Комков выступил с инициативой номинировать Путина на Нобелевскую премию мира. Вот уж "миротворец" – весь измазанный в крови десятков, если не сотен, тысяч мирных граждан своей и чужих стран. Окружающие его лизоблюды уже не знают, как ещё угодить своему лидеру.

Очень грустно, что из-за извращённых амбиций кремлёвского лидера страдают обычные люди, которые просто хотят жить спокойной жизнью под мирным небом.