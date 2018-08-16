"Відіграються на дітях": батьки обурилися поборами в українських школах

В українських школах, незважаючи на заборону Міністерства освіти, продовжують процвітати побори з батьків учнів. У деяких навчальних закладах збирають навіть продукти.

"Ми платимо по 250 грн раз на рік, здаємо 220 грн на зошити, 100 грн на ремонт. І передаємо продукти в школу: картоплю, цибулю, часник, борошно, квасолю, сухофрукти, моркву, цукор, буряк, огірки, капусту. Також здаємо на заготовку помідорів", - поскаржилася OBOZREVATEL мама дитини, яка навчається у вінницькій школі, Світлана Коваль.

Правда, не скрізь можна відбутися невеликою сумою або картоплею. Наприклад, одна з мам у Києві на умовах анонімності розповіла нам, що страждають через побори як учителі, так і батьки.

"У нас у фонд класу раз на рік треба здати 1000 грн, а в фонд школи - 2500 грн, ці гроші ми відправляємо на розрахунковий рахунок. Для тих, хто не хоче здавати, наслідки можуть бути різними. Наприклад, у нас директор вимагав у вчителів доплачувати свої гроші, раз вони не вміють працювати з батьками. Звісно, учитель буде відіграватися на дитині. Та й із фонду нічого вашій дитині купувати не будуть, і їй буде некомфортно", - зазначила мама.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Дубно Рівненської області розгорівся скандал через побори в школі. Вчителька попросила здати по 1,50 грн на табелі. Це стало останньою краплею для батьків.

А навесні 2018 року депутат Київради, експерт із освітніх питань Наталія Шульга заявила про перемогу над поборами в школах Києва.