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9 лютого • оновлено в 03:16
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/ Суспільство

Беркутівці, яких передали "Л/ДНР", повернулися до Києва

17.5т
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Колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут" Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, які раніше були передані в рамках обміну на окуповані території ОРДЛО, повернулися до Києва.

Про це повідомляє адвокат Олексій Горошинський. Він також опублікував відкрите звернення ексберкутівців до президента Володимира Зеленського, генпрокурора Руслана Рябошапки та голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

У листі вони запевняють, що керівництво країни всі 5 років використовувало їх щоб "звітувати" перед частиною українського народу про притягнення до відповідальності винних у розстрілах протестуючих на Майдані. "Це дозволяло цим політикам приховувати справжніх організаторів вбивств правоохоронців і мітингувальників в лютому 2014 року. Але, навіть маючи всю міць репресивної машини – ГПУ, СБУ, МВС, суди, і свободу на осуд завідомо невинних осіб, доказів нашої провини не знайшлося", – йдеться в публікації.

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Олександр Маринченко (крайній праворуч), Сергій Тамтура (крайній зліва)

Олександр Маринченко (крайній праворуч), Сергій Тамтура (крайній зліва)

Facebook Олексій Горошинський

Також вони згадують рішення Святошинського районного суду, в якому їх перевели на домашній арешт. "Вперше за п'ять років у нас з'явилася можливість опинитися вдома, поруч зі своїми сім'ями. Нехай кожен з вас представить себе на нашому місці. За виконання присяги, даної українському народові, "мужньо і рішуче, не шкодуючи своїх сил і життя " стояти на захисті громадського порядку і української держави, ми були кинуті за ґрати, названі вбивцями і "ворогами народу", нас паплюжили в більшості ЗМІ протягом п'яти років", – йдеться в зверненні.

Текст звернення

Текст звернення

Facebook Олексій Горошинський

Текст звернення

Текст звернення

Facebook Олексій Горошинський

При цьому експравоохоронці запевняють, що пішли на обмін спеціально, щоб привернути увагу держави до своєї проблеми, хоча себе не вважають винними. Події початку 2014 року ці фірми також вважають державним переворотом.

"Правда – це причина нашого повернення в Київ. Протягом п'яти років судовий процес був основним джерелом правди про Майдан і повинен продовжитися. Ми будемо брати участь у судових засіданнях. Нам нема чого приховувати – ми не скоювали злочинів. Ми хочемо відновити чесне ім'я спецпідрозділу "Беркут". Ми хочемо, щоб по-справжньому винні у вбивствах правоохоронців і протестуючих були покарані", – вважають ексберкутівці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що влада веде підготовку до масового обміну утримуваними особами.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
хотят жить , молодые , посидеть даже в тюрьме но жить. а не сложить голову в сирии судане или мозамбике , все нормальные хотят жить , ну и денг заработать ведь кто то их спонсирует , они кроме родных и своей земли никому не нужны ---мясо для политиканов
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Alex Mak
Alex Mak
"Собития начала 2014 года они также считаюи государственным переворотом", Дальше можна и читать и так все ясно от куда такой посыл.Ты п@д@ль , когда забивал до смерти одного в троем, думал о присяге, моль.
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Antimusor Sergiy
Antimusor Sergiy
Alex Mak, ...причём, уже сбитых с ног, лежащих и беспомощных.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
что стало лучше после пер.ев.ор.ота?по каким позициям?медицина стала доступной?комуналка вменяемой,зарплата выросла,пенсии увеличились,для большинства народа..,где стало лучше?ладно,х.й с вами.,когда станет лучше?кто вернет эти потерянные годы?.вас с.ук май.дан.утых,нужно судить и отправлять в трудовые лагеря,пахать до смерти и отрабатывать тот урон,что вы нанесли госсударству и большинству простого народа!
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Antimusor Sergiy
Antimusor Sergiy
Фантомаск Разбушевальцман, судить нужно вас, ссучившихся власти рабов, которые не дали народу довести революцию до конца. Именно из-за массы таких вот Развальцежопманов, готовых за кровавые деньги обслуживать паразитов, эти паразиты и торжествуют нынче, загнав народ в жопу ещё более глубокую, чем до Майдана. Это вы, иуды, и Крым помогли предателям сдать, и ДыРы донецкие организовать. Фантомраз Росмышетрахтман
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