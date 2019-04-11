Беріть шапки і парасольки: Україну накриє негода

На території України в п'ятницю, 12 квітня, очікуються дощі від невеликих до помірних і поривчастий вітер.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, температура повітря очікується низькою на заході і півночі, а також у Вінницькій і Черкаській областях +8... +12 градусів.

На решті території буде тепліше, +13... +18, а на Луганщині до +20 градусів.

У Києві 12 квітня прогнозуються місцями дощі, вітряно, +8... +9 градусів.

Діденко порадила брати з собою парасольки, одягати куртки, пальто, шапки і шарфи. За її прогнозом, потеплішає, орієнтовно, з 18 квітня.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні погода в квітні буде теплою, але дощовою. За прогнозом синоптиків, весна не буде холоднішою за норму.

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