"Беріть пуховики!" Синоптик дала непередбачуваний прогноз погоди в Україні

На території України у вівторок, 17 вересня, буде прохолодна погода. На заході, сході, місцями на півдні, а також у центрі пройдуть дощі. До кінця тижня температура не підійматиметься, дощитиме, ймовірні навіть заморозки.

Причиною цьому стане потужний циклон, який у Норвегію принесе сніги, написала відомий український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Завтра (17 вересня. – Ред.) в Україні невеликі дощі пройдуть у західних областях, центральних, місцями на півдні (окрім Криму та півдня Одещини) та на сході", – повідомила вона.

Синоптик дала непередбачуваний прогноз погоди в Україні

За словами синоптика, на півночі країни буде сухо, можливо, вздовж кордону пройде невеликий дощ. Температура повітря в Україні знизиться: вдень очікується +13…+18 градусів, на півдні та південному сході – до +19…+25. А от уночі передбачається +6…+12 градусів, на півдні – до +15 градусів. Вітер – з північного заходу або ж заходу, помірний, іноді сильний.

Діденко додала, що у Києві 17 вересня буде без опадів, температура сягне не вище +18 градусів, а також очікується поривчастий західний вітер.

"Надалі прохолодна погода в Україні домінуватиме, проходитимуть дощі, вітер переважатиме рвучкий чи й сильний, у другій половині тижня вночі на півночі, північному сході та заході, якщо будуть прояснення, ймовірні невеликі заморозки. Хто мандруватиме Карпатами – точно беріть пуховики", – зазначила синоптик.

Прогноз погоди Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, осінь в Україні у 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди одразу ж прийдуть заморозки.

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