'Небезпечні' діти й сортування хворих: ексчиновник МОЗ розповів, чому Україні потрібен терміновий локдаун

Коронавірус вирує в Україні вже дев'ятий місяць, і ось країна знову опинилася на порозі локдауну. Щоденний приріст хворих на COVID-19 перетнув 16 тисяч, а питань про коронавірус менше не стає.

Хто є головним розповсюджувачем COVID-19, чи піде пандемія на спад, якщо вдарять морози, і чи чекає Україну сценарій Італії?

Про те, що хвилює кожного українця, OBOZREVATEL розповів ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов.

Про локдаун. Локдаун потрібно буде ввести до того, як настане повний колапс. Коли він настав, уже марно вводити. Конкретний термін мені важко назвати. Але те, що це треба зробити – безперечно. Я кажу як лікар, економісти нехай висловлюють свою думку. А далі ухвалюємо рішення: або продовжуємо працювати, і захворіє та помре більша кількість людей за цей час, тому що медицина не впорається, або вводимо локдаун. Багато хто критикує карантин вихідного дня, але я вважаю, що в ситуації, яка склалася, це зроблено правильно.

Про головних розповсюджувачів COVID-19. Найбільший локомотив поширення вірусу – діти від 12-13 років і студенти. Це найбільш активна група. Зараз холодно, все зачинено. Класи в школах зачинені, аудиторії зачинені, немає провітрювання й поділу. Обов'язково буде хтось в інкубаційному періоді, але вже заразний. Це потрібно хоч якось перервати. Той, хто може, повинен обов'язково залишатися вдома.

Про свята в період пандемії. Я вважаю, що ці новорічні свята, ялинки тощо треба забороняти. Ялинку на вулиці можна поставити, але якщо там буде багато людей на площі, щільний натовп, це вплине на кількість заражень. Святкувати потрібно вдома. Менше треба разом збиратися, навіть родичам. Відзначати потрібно тільки з тими, хто з тобою в квартирі.

Про медичне сортування. В Україні система сортування передбачена для випадків, коли трапляються серйозні масові лиха. Згідно з нею, визначає лікар: ось цього – передусім, цей може почекати. Але я далекий від думки, що в Україні, як в Італії, лікарі вирішуватимуть, давати чи не давати кисень.

Про спад пандемії COVID-19. Швидкість поширення не залежить від температури повітря, а залежить від того, наскільки щільно ми спілкуємося. Влітку захворюваність знизилася, тому що всі вийшли на вулиці, розбіглися по дачах. На вулиці дуже важко заразитися, треба перебувати зовсім вже близько до хворої людини, довго й наполегливо.

Про способи передачі вірусу. Найпоширеніший шлях – повітряно-крапельний, тому потрібна маска. Завдяки їй в організм буде надходити менше збудника. Так, треба добре мити руки, вмиватися і менше рукостискань. Треба обережно поводитися в транспорті. Якщо багатоповерховий будинок, то бажано не використовувати ліфти.

Про відмінності COVID-19 від грипу. Коронавірусна інфекція діє дуже повільно. Вона починається повільно, два тижні тягнеться інкубаційний період, повільно наростає. Людина може хворіти і місяць, і півтора. А реабілітація взагалі може тривати 3-4 місяці. Особливо довго відновлюється дихання, легені приходять у норму.

Як повернути нюх після COVID-19. Поки сам не відновиться, нічого не можна зробити. Порушені рецептори, порушені нервові закінчення. Вони відновлюються, але повільно.

Коли людина не заразна. Кажуть, що тест негативний уже на 10-12-й день від початку захворювання. А далі в організмі вже починають діяти внутрішні механізми, вірусу фактично немає. Але оскільки порушені всі системи, людина продовжує хворіти. Поки вони відновляться, може пройти тривалий період.