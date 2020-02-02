Березень в лютому: синоптик дав аномальний прогноз на кінець зими-2020 на Україні

Середньомісячна температура по Україні в лютому буде близько 0-3 градусів морозу.

Аномальний для зими прогноз дав заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко "Сегодня". За його словами, в південних областях, на Закарпатті, Прикарпатті та в Криму буде тепліше – 0-3 градуси вище нуля.

Новини Синоптик дав аномальний прогноз на весну і літо в Україні

"Це на 1,5-2 градуси вище, ніж в попередньому 30-річному базовому періоді спостережень – з 1981 по 2010 роки. Середньомісячна кількість опадів в лютому очікується від 22 до 70 мм в залежності від регіону, що становить 70-80% місячної норми. У горах Карпат і Криму - до 108 мм, або до 90% місячної норми. Більше опадів випаде в західних регіонах, менше – в південних і східних", – зазначив синоптик.

Прогноз погоди на лютий в Україні 112 Україна

За його словами, така температура відповідає не лютому, а початку березня. Якби не хмарність, вдень могло бути +10 градусів і вище.

Прокопенко прогнозує, що сніг не утворить снігового покриву, так як, найімовірніше, опадами виявляться дощі і дощі з мокрим снігом, сніжити по-справжньому буде тільки в горах і передгір'ях Карпат. Друга половина місяця очікується більш холодною та дощовою, ніж перша.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в лютому в Україні очікується більш холодна погода, але не така, як в минулому. Наприклад, були роки, коли місцями фіксувалися морози з показниками в 20-30 градусів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!