Березень і квітень будуть зимовими місяцями: еколог дав лякаючий прогноз в Україні

В Україні поступово відбувається зміна кордонів зими, у результаті чого березень і початок квітня стають "зимовими місяцями".
Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" розповів директор Київського еколого-культурного центру, еколог Володимир Борейко, зазначивши, що це не повинно створити ускладнень для аграріїв.
"Проблема для працівників сільського господарства може бути тільки в разі, якщо сніг не випаде взагалі, але я сподіваюся, що зима ще своє візьме – буде багато снігу і морозу", – сказав еколог.
Тепла зима в Україні
globallookpress.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у лютому 2020 року аномально тепла погода в Україні збережеться. Вона буде мало відрізнятися від перших місяців зими.
через це погода "з'їхала з глузду". На Одещині птиці залишилися на зимівлю, а деякі вже почали гніздування.
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