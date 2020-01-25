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25 січня • оновлено в 22:06
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Березень і квітень будуть зимовими місяцями: еколог дав лякаючий прогноз в Україні

2.7т
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В Україні поступово відбувається зміна кордонів зими, у результаті чого березень і початок квітня стають "зимовими місяцями".

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" розповів директор Київського еколого-культурного центру, еколог Володимир Борейко, зазначивши, що це не повинно створити ускладнень для аграріїв.

"Проблема для працівників сільського господарства може бути тільки в разі, якщо сніг не випаде взагалі, але я сподіваюся, що зима ще своє візьме – буде багато снігу і морозу", – сказав еколог.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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