На фоне скандала с КСУ многие не заметили очередной рост заболевших и умерших от COVID-19. А в Украине за сутки 8312 инфицированных COVID-19 и 173 умерших от коронавируса. Все говорит о том, что мы идём по моему прогнозу. К сожалению, смертей будет больше и власть упустив время и контроль над ситуацией ранее, своим бездействием сегодня подписывает смертный приговор тысячам украинцев. Мы перешли рубеж в 8 000 больных в сутки. Медицинская система не справляется, врачи переутомлены, люди игнорируют меры безопасности. Все это является гремучим коктейлем. Крайне смертельным коктейлем для тех, чья имунная система не выдержит, а помощь кому не успеют или не смогут оказать из-за перегруженной медсистемы Украины.

Я очень прошу вас беречь себя. Прошу не игнорировать маски, санитайзеры и социальную дистанцию. Мойте руки хоть 20 раз в день, если это в итоге поможет минимизировать риск заболеть и сохранит ваше здоровье и жизнь. Поймите, что не у всех COVID-19 проходит легко или без симптомов. Некоторые умирают. И этими некоторыми может быть любой из нас. Поэтому просто поберегитесь. Мы с женой до сих пор не восстановились после этой гадской болячки. COVID-19 - это проблема и лекарств от неё пока нет. Не торопитесь принять участие в этой лотерее. Ведь любому из вас может выпасть билет с проигрышем. Любому.

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