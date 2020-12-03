Берег у Кирилівці покрився білою піною. Фото

На українському курорті в Кирилівці узбережжя Федотової коси покрилося білою піною, схожою на капучино.

Фото незвичайного природного явища опублікувало видання mv.org.ua. За словами експертів, така піна з'являється внаслідок накопичення водоростей, морської солі, всіляких відходів і в поєднанні зі штормовим вітром (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Він "збиває" за допомогою хвиль усі відходи в густу піну, а потім викидає її на берег.

Ця піна не є небезпечною для людини, але довкілля та споруди все-таки страждають, оскільки вона містить велику кількість солі. Після висихання вона залишає білі сліди.

Федотова коса в Кирилівці. mv.org.ua

Узбережжя в Кирилівці схоже на капучино. mv.org.ua

На березі з'явилася густа піна. mv.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, внаслідок потужного шторму "Глорія" в Іспанії вулиці старовинного міста Тосса-де-Мар перетворилися на річки з морської піни. У деяких місцях піна досягала пояса людини.