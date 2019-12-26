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26 грудня • оновлено в 11:03
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"Бенкет під час чуми": Гончарук вийшов у народ і нарвався на критику українців

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відвідав у Києві Софійську площу, де відпочивав і купував подарунки.

Про це глава українського уряду сам повідомив у Facebook, де опублікував свої святкові фото.

"У повітрі аромат різдвяних солодощів і глінтвейну. На площі біля головної ялинки тепла й сімейна атмосфера. Прекрасно прогулявся і подарунки купив", – написав він.

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У мережі прем'єр-міністра вітали зі святом, проте далеко не всі слова були позитивні. Чиновнику дорікнули провальним бюджетом.

"А пенсіонери по смітниках продукти шукають, коротше, бенкет під час чуми, а уряд красується на Facebook", "А також у повітрі панує дефіцит бюджету в 80 млрд гривень", "Як вирішувати будете? Вмикати верстат? Облігації? МВФ вже святкує ж", "Тобто діра в бюджеті й повне закриття будівництва шкіл, лікарень, дитячих садків – це показник роботи?", "У повітрі аромат заблокованих витрат бюджету", "А поруч бродила охорона. Загалом, заважали людям відпочивати", " Вони там будуть шикувати, а простий народ буде подихати", – писали в мережі.

Олексій Гончарук на різдвяному ярмарку

Олексій Гончарук на різдвяному ярмарку

Facebook Олексій Гончарук

Олексій Гончарук у Києві

Олексій Гончарук у Києві

Facebook Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

Facebook Олексій Гончарук

Олексій Гончарук на святі в столиці

Олексій Гончарук на святі в столиці

Facebook Олексій Гончарук

"Бенкет під час чуми": Гончарук вийшов у народ і нарвався на критику українців

Скриншот

"Бенкет під час чуми": Гончарук вийшов у народ і нарвався на критику українців

Скриншот

"Бенкет під час чуми": Гончарук вийшов у народ і нарвався на критику українців

Скриншот

"Бенкет під час чуми": Гончарук вийшов у народ і нарвався на критику українців

Скриншот

"Бенкет під час чуми": Гончарук вийшов у народ і нарвався на критику українців

Скриншот

"Бенкет під час чуми": Гончарук вийшов у народ і нарвався на критику українців

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністерці фінансів Оксані Маркаровій не проводити низки витрат до кінця року.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
соцмережі
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