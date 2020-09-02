Так, друзья, сегодня будет большой и интересный пост про плакаты беларуского протеста — которые стали уже отдельным жанром искусства. После 9 августа каждое воскресенье в Минске и в других городах Беларуси проходят большие марши с требованиями выпустить политических заключенных и провести новые выборы — и многие люди приходят на эти марши с интересными и креативными плакатами, – пишет Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

Плакатов каждый раз очень много, и то, что я сфотографировал для сегодняшнего поста — лишь малая их часть. Практически все плакаты остроумные, многие заставляют улыбнуться, часто плакаты бывают парными или даже составляют целые серии. И это так непохоже на то, что раздают свезённым на автобусах людям на немногочисленных митингах в поддержку Луки — там все плакаты набраны одним шрифтом и напечатаны за средства налогоплательщиков.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о плакатах протеста в Беларуси, которые уже стали отдельным жанром искусства.

02. Шикарный плакат с цитатой Луки, оформленный в виде топ-видео на ютубе "10 пранков, вышедших из-под контроля")

03. Плеер с песней "Не быць скотам" группы "Ляпис Трубецкой". Песня кстати была написана на стихотворение беларуского классического поэта Янки Купалы, сочинённое в 1908 году.

04. "Бьёт — не значит любит". Красивый плакат у компании трёх девушек.

05. Просто хорошо сказано)

06. Ответ на слова Луки, который назвал сотни тысяч вышедших на улицы людей "фейками".

07. "Никакой свободы врагам свободы":

08. Ещё один ответ Луке, который назвал "наркоманами и проститутками" вышедших против фальсификаций выборов и узурпации власти Граждан.

09. Ещё одна цитата из классиков беларуской литературы:

10. Тоже цитата, бесплатная путёвка в тюрьму и дихлофос против таракана:

11. "Страну спасёт домохозяйка" — намёк на Светлану Тихановскую, которая несколько месяцев назад не была никому известна, а сейчас фактически выиграла выборы:

12. Просто смешно)

13. Хорошие стихи:

14. Признайтесь, что тоже это внутренне пропели голосом мамонтёнка из мультика)

15. Шикарный плакат про Сашу и намёком на порнозвезду Сашу Грей:

16. Две бабушки с плакатом на старой клеёнке:

17. Тоже неплохо:

18. Поздравление с днём рождения:

19. Это тоже плакат с дня рождения:

20. Серия плакатов:

21. Подарки ко дню рождения Саши:

22. Тоже неплохо:

23. И это:

24. "Бьёт значит сядет":

25. "Я не хочу пугать моих детей дядей милиционером";:

27. "Есть два стула")

28. Идут поздравлять Сашу с днём рождения:

29. "С днищем!". Коротко и ясно.

30. Про деда очень хорошо)

31. И это тоже)

32. Гости пришли к Саше на День рождения:

В конце поста я хочу напомнить, что несмотря на запугивания, аресты, избиения и пытки в изоляторах — люди в Беларуси сотнями тысяч продолжают выходит на протесты и говорить своё "нет" диктатуре и узурпации.