Так, друзья, сегодня будет большой и интересный пост про плакаты беларуского протеста — которые стали уже отдельным жанром искусства. После 9 августа каждое воскресенье в Минске и в других городах Беларуси проходят большие марши с требованиями выпустить политических заключенных и провести новые выборы — и многие люди приходят на эти марши с интересными и креативными плакатами, – пишет Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

Плакатов каждый раз очень много, и то, что я сфотографировал для сегодняшнего поста — лишь малая их часть. Практически все плакаты остроумные, многие заставляют улыбнуться, часто плакаты бывают парными или даже составляют целые серии. И это так непохоже на то, что раздают свезённым на автобусах людям на немногочисленных митингах в поддержку Луки — там все плакаты набраны одним шрифтом и напечатаны за средства налогоплательщиков.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о плакатах протеста в Беларуси, которые уже стали отдельным жанром искусства.

Беларусь. Плакаты протеста

02. Шикарный плакат с цитатой Луки, оформленный в виде топ-видео на ютубе "10 пранков, вышедших из-под контроля")

Беларусь. Плакаты протеста

03. Плеер с песней "Не быць скотам" группы "Ляпис Трубецкой". Песня кстати была написана на стихотворение беларуского классического поэта Янки Купалы, сочинённое в 1908 году.

Беларусь. Плакаты протеста

04. "Бьёт — не значит любит". Красивый плакат у компании трёх девушек.

Беларусь. Плакаты протеста

05. Просто хорошо сказано)

Беларусь. Плакаты протеста

06. Ответ на слова Луки, который назвал сотни тысяч вышедших на улицы людей "фейками".

Беларусь. Плакаты протеста

07. "Никакой свободы врагам свободы":

Беларусь. Плакаты протеста

08. Ещё один ответ Луке, который назвал "наркоманами и проститутками" вышедших против фальсификаций выборов и узурпации власти Граждан.

Беларусь. Плакаты протеста

09. Ещё одна цитата из классиков беларуской литературы:

Беларусь. Плакаты протеста

10. Тоже цитата, бесплатная путёвка в тюрьму и дихлофос против таракана:

Беларусь. Плакаты протеста

11. "Страну спасёт домохозяйка" — намёк на Светлану Тихановскую, которая несколько месяцев назад не была никому известна, а сейчас фактически выиграла выборы:

Беларусь. Плакаты протеста

12. Просто смешно)

Беларусь. Плакаты протеста

13. Хорошие стихи:

Беларусь. Плакаты протеста

14. Признайтесь, что тоже это внутренне пропели голосом мамонтёнка из мультика)

Беларусь. Плакаты протеста

15. Шикарный плакат про Сашу и намёком на порнозвезду Сашу Грей:

Беларусь. Плакаты протеста

16. Две бабушки с плакатом на старой клеёнке:

Беларусь. Плакаты протеста

17. Тоже неплохо:

Беларусь. Плакаты протеста

18. Поздравление с днём рождения:

Беларусь. Плакаты протеста

19. Это тоже плакат с дня рождения:

Беларусь. Плакаты протеста

20. Серия плакатов:

Беларусь. Плакаты протеста

21. Подарки ко дню рождения Саши:

Беларусь. Плакаты протеста

22. Тоже неплохо:

Беларусь. Плакаты протеста

23. И это:

Беларусь. Плакаты протеста

24. "Бьёт значит сядет":

Беларусь. Плакаты протеста

25. "Я не хочу пугать моих детей дядей милиционером";:

Беларусь. Плакаты протеста

27. "Есть два стула")

Беларусь. Плакаты протеста

28. Идут поздравлять Сашу с днём рождения:

Беларусь. Плакаты протеста

29. "С днищем!". Коротко и ясно.

Беларусь. Плакаты протеста

30. Про деда очень хорошо)

Беларусь. Плакаты протеста

31. И это тоже)

Беларусь. Плакаты протеста

32. Гости пришли к Саше на День рождения:

Беларусь. Плакаты протеста

В конце поста я хочу напомнить, что несмотря на запугивания, аресты, избиения и пытки в изоляторах — люди в Беларуси сотнями тысяч продолжают выходит на протесты и говорить своё "нет" диктатуре и узурпации.

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