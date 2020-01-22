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22 січня • оновлено в 12:00
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Бекешкіна пояснила, чому Зеленському не можна говорити російською

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Соціологиня Ірина Бекешкіна переконана, що президент України Володимир Зеленський повинен звертатися до громадян країни виключно українською мовою.

За її словами, цього вимагає не лише українське законодавство, але й останнє соціологічне опитування про російську мову в Україні. Про це вона розповіла OBOZREVATEL.

"Зверніть увагу, що 80% опитаних вважають, що держслужбовці в робочий час повинні говорити українською. А він держслужбовець", – зазначила соціологиня.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"У вільний від роботи час – будь ласка, нехай говорить російською. Без проблем. Ми не знаємо, якою мовою він спілкується зі своїми друзями, і це не наша справа", – додала вона.

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У цьому контексті соціолог назвала несподіваною відповідь більшості опитаних на запитання про те, якою мовою повинні говорити держслужбовці. "Тут позиція єдина у всіх регіонах – навіть серед російськомовних. Вони вважають, що чиновники повинні говорити українською".

Вона також додала, що "підтримка української мови як єдиної державної зросла після агресії Росії. Раніше в цьому питанні позиція ділилася між україномовними та російськомовними. Тепер позиція російськомовних ділиться. Приблизно половина з них також вважають, що єдиною державною мовою має бути українська".

У той же час Бекешкіна припустила, що в повсякденному спілкуванні східні і південні регіони України будуть зберігати двомовність. "Наприклад, сьогодні в Києві можна почути, як люди спілкуються одночасно на двох мовах", – зауважила вона.

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Нагадаємо, соціологічне опитування, проведене фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" і соціологічною службою Центру Разумкова показали, що 69% українців вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною мовою, а російською мовою повинні вільно користуватися в приватному житті. 80% опитаних заявили про те, що держчиновники повинні говорити тільки українською.

Як писав OBOZREVATEL, раніше користувачі соцмереж критично сприйняли новорічне звернення президента України Володимира Зеленського через питання мови і перейменування вулиць. Зокрема, багатьом не сподобалося, що Зеленський під час новорічного привітання кілька разів переходив на російську мову і заявив, що мова спілкування для українців не важлива.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир Зеленський Ірина Бекешкіна
Місце
Україна
Теги
російська мова українська мова
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Чем быстрее О/Украина станет свиномовной, тем быстрее деградирует. Останется только две проблемы - как оградить себя от потока беженцев оттуда и как обеспечить безопасность украинских АЭС, обслуживание которых возможно только и исключительно только на русском языке.
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