Бекешкіна пояснила, чому Зеленському не можна говорити російською

Соціологиня Ірина Бекешкіна переконана, що президент України Володимир Зеленський повинен звертатися до громадян країни виключно українською мовою.

За її словами, цього вимагає не лише українське законодавство, але й останнє соціологічне опитування про російську мову в Україні. Про це вона розповіла OBOZREVATEL.

"Зверніть увагу, що 80% опитаних вважають, що держслужбовці в робочий час повинні говорити українською. А він держслужбовець", – зазначила соціологиня.

Володимир Зеленський

"У вільний від роботи час – будь ласка, нехай говорить російською. Без проблем. Ми не знаємо, якою мовою він спілкується зі своїми друзями, і це не наша справа", – додала вона.

У цьому контексті соціолог назвала несподіваною відповідь більшості опитаних на запитання про те, якою мовою повинні говорити держслужбовці. "Тут позиція єдина у всіх регіонах – навіть серед російськомовних. Вони вважають, що чиновники повинні говорити українською".

Вона також додала, що "підтримка української мови як єдиної державної зросла після агресії Росії. Раніше в цьому питанні позиція ділилася між україномовними та російськомовними. Тепер позиція російськомовних ділиться. Приблизно половина з них також вважають, що єдиною державною мовою має бути українська".

У той же час Бекешкіна припустила, що в повсякденному спілкуванні східні і південні регіони України будуть зберігати двомовність. "Наприклад, сьогодні в Києві можна почути, як люди спілкуються одночасно на двох мовах", – зауважила вона.

Нагадаємо, соціологічне опитування, проведене фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" і соціологічною службою Центру Разумкова показали, що 69% українців вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною мовою, а російською мовою повинні вільно користуватися в приватному житті. 80% опитаних заявили про те, що держчиновники повинні говорити тільки українською.

Як писав OBOZREVATEL, раніше користувачі соцмереж критично сприйняли новорічне звернення президента України Володимира Зеленського через питання мови і перейменування вулиць. Зокрема, багатьом не сподобалося, що Зеленський під час новорічного привітання кілька разів переходив на російську мову і заявив, що мова спілкування для українців не важлива.

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