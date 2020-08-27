Было – стало.

Люблю такое. Но только когда делают лучше. А ведь есть же золотое правило: "Работает - не трожь!".

Люди не идиоты. И когда ухудшения касаются новорожденных детей и их молодых родителей, такие "модернизации-монетизации" не забудутся за пару дней, как стандартный хайп.

Я рассказывал уже про историю с заменой полюбившейся молодым родителям натуральной помощи от государства в виде беби-боксов (в виде удобной коробки-люльки с 64 самыми необходимыми для малыша предметами) на "монетизацию". Монетизацию кабмин с минсоцем видит в виде спецкарточек на 5000 грн., которые можно будет отоварить в специальной рознице, выбранной минсоцем. Ну или на онлайн-платформе, которой пока и близко нет, так что все дороги опять приведут понятно в какую, самую крупную и работающую даже в карантин, розничную сеть. В итоге бюджетные расходы вдруг увеличиваются на 30%, а покупательная способность выданных через спецкарточку денег уменьшается на 40% за счёт неизбежной розничной наценки. Но оказалось, что это далеко не все проблемы!

Наконец-то удалось ознакомиться с обнародованной на выходных постановой кабмина №744 (см. в комментах) где определен новый порядок получения помощи.

Что же ждёт теперь молодых родителей?

Как было раньше? Порядок действий:

1. Родить ребенка.

2. Забрать беби-бокс непосредственно в роддоме сразу после родов и расписаться в получении.

Теперь минсоц предлагает следующий квест:

1. Родить ребенка.

2. Поехать в Приват-банк открыть спецсчет.

3. Поехать в местный орган соц.защиты написать заявление и подать следующие документы:

- заявление с обозначением реквизитов спецсчета;

- копию свидетельства о рождении;

- копию документа про присвоение регистрационного номера карточки плательщика налогов;

- справку из роддома про неполучение "пакунка малюка" (ведь в некоторых роддомах они еще остались и их продолжают выдавать);

- для детей, находящихся в опеке копию решения РДА или исполкома местного совета;

- если заявление подается родителями не в бумажном, а в электронном виде, то перечень должен быть подтвержден фотокопиями документов.

4. Если документы подаются в электронной форме, то родители должны сначала получить сертификат электронной подписи.

5. После проверки пакета документов (это минимум 5 рабочих дней) принимается (или нет) решение о денежной компенсации.

6. После чего орган местный соцзащиты один раз месяц (!!!) до 10 числа вносит данные в реестр получателей помощи.

7. Затем минсоц формирует общий реестр.

8. После чего в течении 7 рабочих дней минсоц перечисляет 5000 грн. в Приват-Банк.

9. После этого банк распределяет эти деньги согласно своих процедур.

10. После получения денег на спецкарточку поездить по уполномоченным розничным точкам, потратить время и деньги на транспорт, поиски всего необходимого и на очереди к кассам (вместо тщательно отобранного набора с международным ЮНОПС-овским контролем качества детских вещей)

Все вышеперечисленное по новому т.н. "монетизированному" варианту займет от 20 до 50 дней! И хочется, как в старом анекдоте спросить:

- А какого?

- Кагого числа?

- Нет. Какого хрена?

При этом уверен, что многие родители даже не захотят заморачиваться и унижаться беготней со справками и отпадут на первых пунктах квеста. А остальные к тому времени успеют приобрести все самое необходимое.

Но это еще не все плюшки. Самое интересное начнется на этапе отбора розничных сетей, которые захотят присоединиться к этому "пилотному проекту" минсоца. Им придется пройти непростую процедуру для попадания в реестр продавцов. Не хочу ни в чем обвинять святых чиновников из минсоца, но мне кажется, что кто-то уже в предвкушении потенциальной продажи билетов.

Затем следует утверждение перечня специальных детских товаров в программе. Тут тоже возникает много соблазнов у бескорыстных составителей списка. А зачем там, например, столько пеленок, распашонок или памперсов. А может добавить детское питание или велосипед, например? Кто там в коридоре крутится, хотите поговорить, ну давай выйдем...

Но и это еще не все. У минсоца появляется затем еще и контролирующая функция. Ведь соответствие покупок утвержденному перечню надо проверять. И за продажу по спецкарточке нецелевого товара строго наказывать. Даже правительство признает, что такие факты возможны, и за "детские" деньги можно будет купить что угодно. Выявлять это согласно постановлению кабмина №744 от 29.07.20 "собираются структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения, которые и назначают эту денежную компенсацию, а выявления этих фактов будут происходить путем выборочной проверки учреждений торговли, включенных в реестр".

И снова возникает вопрос. А на хрена?

Неделю назад мне даже удалось задать этот вопрос министру Марине Лазебной, только в более вежливой форме, при личной встрече, на которую меня пригласили после моих предыдущих постов. Министр оказалась очень приятной в общении и всей душой за беби-боксы. Но суть разговора от этого не изменилась – предыдущий порядок выдачи и все отработанные прошлыми кабминами процедуры не возможны. Точка. А будут новые.

Какими они будут, я выше рассказал. То, что в минсоце еще ничего не понятно, не отработано и не продумано для удобства молодых родителей и чревато будущими громкими скандалами - это я гарантирую!

То, что онлайн-платформу при минсоце для продажи через интернет беби-боксов или выборочной продукции из его наполнения невозможно создать на скорую руку и без прохождения многомесячных согласований, я министра предупредил.

То, что в результате украинские производители продукции, наполняющей беби-бокс потеряли более 1000 рабочих мест (только в легкой промышленности над беби-боксом работало несколько десятков предприятий), это я констатировал!

То, что после перечисленных выше нововведений существенно прибавится работы трем тысячам соцработников министерства и сотням контролеров (и штаты придется расширять, увеличивая расходы бюджета), я прогнозирую!

Можно ли все-таки надеяться на возврат натуральной помощи с простым и понятным механизмом ее получения сразу в роддоме? Да, конечно. В ВР группой из 74 народных депутатов уже зарегистрирован законопроект №3006а "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Он уже поддержан профильным комитетом и, уверен, не вызовет разногласий и споров в зале. Если, конечно, в нем будут решены все процедурные сложности, из-за которых и была сломана выдача беби-боксов молодым мамам, налаженная с 2018 г. под эгидой ООН, UNICEF и организованная UNOPS. При общей поддержке и в самом оптимистичном раскладе уже до конца сентября закон сможет вступить в силу и с ноября может возобновиться выдача беби-боксов. Но, как я понимаю, этому есть и серьёзные противники натуральной помощи, которые имеют свои виды на финансирование, заложенное в бюджет и на следующий год. И они будут делать все возможное, чтобы все пошло через их розницу.

Поэтому прошу всех, кто за возобновление программы для будущих родителей в отработанном ранее неусложненном и некоррупционном формате - давите на своих депутатов-мажоритарщиков и поддерживайте этот вопрос там, где есть возможность. Ну а максимальный перепост этой очень наглядной сравнительной таблицы тоже поможет нам всем скорее вернуть мамам "Пакунки малюка"...))

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