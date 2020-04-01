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1 квітня • оновлено в 17:06
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Б'є на 120 кілометрів: в Україні успішно випробували потужну зброю. Відео

1.9т
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Державне Київське конструкторське бюро "Луч" провело успішне випробування потужної ракети українського виробництва "Вільха-М".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов, опублікувавши відео випробувань.

"Ніякий коронавірус не зупинить виконання української ракетної програми. Маємо гарну новину – ДККБ "Луч" 30-31 березня проведено чергове успішне випробування ракети "Вільха-М". Вперше в Україні в умовах замкнутого циклу досягнуто ураження цілі на відстані 120 км. Незважаючи на складні метеоумови за яких відбувалися випробування, усі запуски були успішними", – написав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Конгрес Сполучених Штатів Америки був повідомлений про плани Міністерства оборони щодо нової поставки Україні військового озброєння на 125 млн доларів.

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Місце
Україна
Тег
ракети
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Стесняюсь спросить: "А когда проверят на натуре?"
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к сармат
к сармат
Сегодня в Сирии Турецкая армия ликвидировала артиллерией большую кучу путенской быдлы
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