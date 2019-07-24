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"Б*дло українське!" Мережу розлютило відео з нахабними сепаратистками "ЛНР"

16.4т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео, на якому мешканки терористичної "ЛНР" нахабно вимагають від України ремонту зруйнованого Росією мосту й брудно обзивають українців.

Фрагмент новинного сюжету ТСН опублікував на своїй сторінці у Facebook мешканець Слов'янська (Донецька область) Ростислав Рудницький (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, що на одній зі сторін зруйнованого мосту стоїть російська військова техніка, група окупантів і майорить прапор країни-агресора. Однак жінок, які сидять на фоні цього, абсолютно нічого не бентежить. Крім того, вони поклали відповідальність за війну на українських захисників.

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Сепаратистки

Сепаратистки

Скріншот відео

"Міст потрібно відремонтувати! Та заради Бога, давайте робіть, щоб транспорт ходив, щоб фашистів цих тут не було, галичан! Мої батьки в молодості приїхали це бидло піднімати українське!" – уїдливо сказала одна з літніх сепаратисток.

На запитання журналістки, чому ж "бидло" має тепер відновлювати їй міст, посіпака окупантів їдко відповіла: "А хто розбив?!". Крім того, вона запевнила, що вже давно виїхала би з Луганська, якби мала гроші.

Нахабна поведінка і необґрунтовані звинувачення українських захисників з боку фанатки "ЛНР" розлютили українців і вони висловили своє обурення у сотнях коментарів.

"Б*дло українське!" Мережу розлютило відео з нахабними сепаратистками "ЛНР"

"Б*дло українське!" Мережу розлютило відео з нахабними сепаратистками "ЛНР"

"Б*дло українське!" Мережу розлютило відео з нахабними сепаратистками "ЛНР"

"Б*дло українське!" Мережу розлютило відео з нахабними сепаратистками "ЛНР"

"Б*дло українське!" Мережу розлютило відео з нахабними сепаратистками "ЛНР"

"Б*дло українське!" Мережу розлютило відео з нахабними сепаратистками "ЛНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, ветеран операції Об'єднаних сил на Донбасі Дмитро Кошка розповів про те, як ламають свідомість жителів тимчасово окупованого Донбасу. Під час несення служби в зоні бойових дій йому довелося поспілкуватися із жінкою, яка затято виступала проти відділення Донбасу від України, однак воночас підтримувала терористів "Л/ДНР".

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Місце
Україна Луганськ
Тег
Новини ЛНР
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
УслыштИ Дамбас ! Ну и че ? Допустим услышим ? Что дальше ? Эта ДРЯНЬ, рашистско-фашистская, покроет своей зловонной слизью всю Украину !
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Думаю что специально бабку откуда то привезли,"плюсы" на это мастера
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
ветеран операции Объединенных сил на Донбассе Дмитрий Кошка рассказал о том, как ломают сознание жителей временно оккупированного Донбасса....ну да это жители Донбасса пришли к бывшему городу герою Киеву, польскому Львову, Одессе, Харькову, Виннице и началь обстреливать эти города? Свiдомо МАНДАйнутое бидло, сколько мирных жителей погибло в этих городах? Какие разрушения в этих городах от артобстрелов и авианалетов? Тупое свiдомо МАНДАйнутое бидло!
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