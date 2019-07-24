"Б*дло українське!" Мережу розлютило відео з нахабними сепаратистками "ЛНР"

У мережі з'явилося відео, на якому мешканки терористичної "ЛНР" нахабно вимагають від України ремонту зруйнованого Росією мосту й брудно обзивають українців.

Фрагмент новинного сюжету ТСН опублікував на своїй сторінці у Facebook мешканець Слов'янська (Донецька область) Ростислав Рудницький (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, що на одній зі сторін зруйнованого мосту стоїть російська військова техніка, група окупантів і майорить прапор країни-агресора. Однак жінок, які сидять на фоні цього, абсолютно нічого не бентежить. Крім того, вони поклали відповідальність за війну на українських захисників.

Сепаратистки Скріншот відео

"Міст потрібно відремонтувати! Та заради Бога, давайте робіть, щоб транспорт ходив, щоб фашистів цих тут не було, галичан! Мої батьки в молодості приїхали це бидло піднімати українське!" – уїдливо сказала одна з літніх сепаратисток.

На запитання журналістки, чому ж "бидло" має тепер відновлювати їй міст, посіпака окупантів їдко відповіла: "А хто розбив?!". Крім того, вона запевнила, що вже давно виїхала би з Луганська, якби мала гроші.

Нахабна поведінка і необґрунтовані звинувачення українських захисників з боку фанатки "ЛНР" розлютили українців і вони висловили своє обурення у сотнях коментарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ветеран операції Об'єднаних сил на Донбасі Дмитро Кошка розповів про те, як ламають свідомість жителів тимчасово окупованого Донбасу. Під час несення служби в зоні бойових дій йому довелося поспілкуватися із жінкою, яка затято виступала проти відділення Донбасу від України, однак воночас підтримувала терористів "Л/ДНР".

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