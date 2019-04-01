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"Б*дло, йди на..!" Фаріон влаштувала черговий мовний скандал

6.6тЧитати матеріал російською

Екс-нардеп від "Свободи" Ірина Фаріон поскандалила з продавчинею інтернет-магазину через вживання нею російської мови.

Крім того, в процесі суперечки колишній парламентарій навіть вдалася до нецензурної лайки. Про це вона сама розповіла на своїй сторінці у Facebook.

За словами Фаріон, вона замовила собі через інтернет сукню. Після цього їй передзвонила консультант, яка спілкувалася російською мовою. Екс-парламентарій попросила співрозмовницю говорити українською, оскільки вона не розуміє російської. Однак представник інтернет-магазину не виконала прохання Фаріон, що й стало приводом для подальшого конфлікту.

Ірина Фаріон

Ірина Фаріон

Facebook Ірини Фаріон

Новини
''Посилаю москвоязиких продавчинь!'' Фаріон влаштувала скандал у книгарні Львова

"Бидло на дроті ще раз мовою окупанта. Я повторюю ще раз і кажу, що не куплю їхній товар. Воно щось знову булькає. Тоді я: "Іди на...". Воно одразу пішло. Знає, бидло, куди йти. Так я перевірила мову, прийнятну для сторін. Ха!" — написала Фаріон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Фаріон заявила, що українці повинні виключити зі своєї мови російські варіанти імен. Вона впевнена, що чим швидше українська мова позбудеться "Стьоп", "Петь", "Наташ", тим швидше українці стануть самодостатньою нацією.

  • Раніше вона сказала, що з російськомовними громадянами України не потрібно вести ніякої дискусії про мови, а одразу бити в обличчя.

  • Екс-нардеп також різко розкритикувала спроби національних меншин отримати мовні преференції і звинуватила українців у тому, що вони весь час домовляються з тими, кому "треба стріляти в рота".

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Тема
Мовний скандал
Особа
Ірина Фаріон
Місце
Україна
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Алексей Алексей
Алексей Алексей
Знаю людей хороших говорят только по русски.их тоже посылать.Как то неразумно для якобы интеллигента.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Алексей Алексей, вообще-то Украина страна христианской парадигмы, значит по плодам здесь решать кто есть кто. Фарион, например, шкура продажная ищ тех, кто против Украины, иначе бы она украинцев между собой не ссорила прикрываясь мовой.
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Эта Фарион - готовый препарат для психиатрических исследований.
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Не звертайте увагу на цю жидовку .Про неї вже всі призабули ,вот і хочеться пропіаритись .На сході російськомовних воїнів ВСУне менше ніж україномовних ,і ні мова ні язык не перешкода для знищення путіністів і прихильників йухла
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