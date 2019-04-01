"Б*дло, йди на..!" Фаріон влаштувала черговий мовний скандал

Екс-нардеп від "Свободи" Ірина Фаріон поскандалила з продавчинею інтернет-магазину через вживання нею російської мови.

Крім того, в процесі суперечки колишній парламентарій навіть вдалася до нецензурної лайки. Про це вона сама розповіла на своїй сторінці у Facebook.

За словами Фаріон, вона замовила собі через інтернет сукню. Після цього їй передзвонила консультант, яка спілкувалася російською мовою. Екс-парламентарій попросила співрозмовницю говорити українською, оскільки вона не розуміє російської. Однак представник інтернет-магазину не виконала прохання Фаріон, що й стало приводом для подальшого конфлікту.

Ірина Фаріон Facebook Ірини Фаріон

"Бидло на дроті ще раз мовою окупанта. Я повторюю ще раз і кажу, що не куплю їхній товар. Воно щось знову булькає. Тоді я: "Іди на...". Воно одразу пішло. Знає, бидло, куди йти. Так я перевірила мову, прийнятну для сторін. Ха!" — написала Фаріон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Фаріон заявила, що українці повинні виключити зі своєї мови російські варіанти імен. Вона впевнена, що чим швидше українська мова позбудеться "Стьоп", "Петь", "Наташ", тим швидше українці стануть самодостатньою нацією.

Раніше вона сказала, що з російськомовними громадянами України не потрібно вести ніякої дискусії про мови, а одразу бити в обличчя.

Екс-нардеп також різко розкритикувала спроби національних меншин отримати мовні преференції і звинуватила українців у тому, що вони весь час домовляються з тими, кому "треба стріляти в рота".

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