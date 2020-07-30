Батько загиблого розвідника ЗСУ розплакався під час гімну. Зворушливе відео

У мережі з'явилося проникливе відео, на якому батько загиблого розвідника ЗСУ Ярослава Журавля плаче під гімн України, обіймаючи портрет сина.

Кадри оприлюднили на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. Менше ніж за добу їх переглянули 16 тисяч користувачів, а також залишили під ними близько 1 000 коментарів та 2,1 поширень (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Горе, яке неможливо пережити. Відео, яке розриває серце на шмаття. На цих кадрах батько загиблого Героя, розвідника Ярослава Журавля, крізь сльози співає гімн України. За ці слова, за синьо-жовтий прапор, за незалежність країни його син поклав життя", – пишуть волонтери.

Ярослав Журавель – один з тих, хто знаходився у групі евакуації, яка мала забрати тіло загиблого в районі селища Зайцеве командира взводу 35-ї ОБМП Дмитра Красногрудя. Однак вони не дійшли 15 метрів – терористи цинічно відкрили вогонь з трьох сторін по групі у білих шоломах та бронежилетах.

Тоді військовий медик Микола Ілін загинув на місці, а Ярослав Журавель отримав поранення. Він надавав собі допомогу та чекав. Три дні терористи не давали змогу провести операцію з пошуку українського воїна. На жаль, Ярослав не вижив. Лише 21 липня терористи передали на підконтрольну територію України тіло розвідника.

"Ярослав Журавель боронив Україну зі зброєю в руках від весни 2015 року. Спочатку воював у складі 20-го окремого мотопіхотного батальйону, згодом у 93-й ОМБр, а потім перейшов до 35-ої окремої бригади морської піхоти. Воїн пройшов чимало гарячих точок на Донбасі. Ярославу було 40 років. Вдома на нього чекали дружина та двоє доньок. Вічна пам'ять загиблому Герою! Ми не пробачимо!" – наголосили автори допису про Героя.

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