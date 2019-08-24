Батько української державності: за якими принципами жив автор Акту про незалежність

У суботу, 24 серпня, українці святкуватимуть День Незалежності. Автором Акту, який став підтвердженням української державності, був дисидент Левко Лук'яненко. Символічно, що саме 24 серпня є днем народження Левка Григоровича. Цьогоріч йому міг би виповнитися 91 рік.

З нагоди державного свята й річниці від дня народження видатного українця OBOZREVATEL підготував інформацію про життя та принципи Левка Лук'яненка, який із дитинства боровся за краще життя для рідної країни. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За ідеї державності України Лук'яненко провів в ув'язненні понад 25 років racurs.ua

На шлях боротьби за самостійність України Левко Лук'яненко став ще 15-річним юнаком. У неповнолітньому віці був мобілізований і служив в Австрії, Грузії, Закавказзі. Повернувшись додому, він побачив, від якого приниження та злиднів потерпав простий народ. І тоді молодий Лук'яненко вирішив діяти.

"У 20 років я дав обітницю небу – здобути Україні волю", – так він коментував свою подальшу діяльність.

Саме через спроби боротьби із комуністичною системою Лук’яненка засудили до розстрілу, проте через декілька місяців суд замінив вирок 15-ма роками позбавлення волі.

Після відбування засудження, Левко Григорович став співзасновником Української Гельсінської групи і знову був заарештований. Загалом дисидент провів у неволі понад 25 років. І весь цей час його не покидала віра в те, що Україні вдасться стати сильною та незалежною державою.

"Тих, хто іде проти системи, завжди небагато, але вони перемагають", – такими були слова видатного українця, які отримали можливість втілитися в реальність.

Чернетка Акту незалежності, написана Левком Лук'яненком dyvys.info

Левко Лук'яненко зробив українську національну ідею головною справою свого життя. Будучи юристом, він закликав до відокремлення України від Радянського Союзу законним шляхом, посилаючись на Конституцію СРСР.

Вітання Лук'яненка після голосування за незалежність Politeka

Його заповітна мрія стала реальністю 24 серпня 1991 року. Тоді 346 депутатів Верховної Ради УРСР проголосували за створення Незалежної України. Через декілька годин після цього історичного голосування, на Софійській площі у Києві перед тисячами людей, текст Акту зачитав сам автор – Левко Лук’яненко.

Раніше OBOZREVATEL публікував детальний план заходів присвячених Дню Незалежності 2019, що відбудуться в найбільших містах України.

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