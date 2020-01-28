Батько-садист підпалив рідну дочку: як 16-річна українка виборює життя

Цілий рік може тривати реабілітація 16-річної жительки Чернівців Ані Крицької. Рідний батько на Різдво хлюпнув на Аню бензин, а також спалив крихітний будинок, в якому тулилася багатодітна сім'я.

Зараз рідним дівчинки ніде жити. Найменшу сестричку змушені відправити до притулку, а старший брат Ані з мамою туляться в лікарні. Детальніше про цю трагічну історію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Підпалив дочку і знищив будинок

Аня мужньо щодня терпить дуже хворобливі перев'язки. Лікар опікового відділення Чернівецької лікарні швидкої допомоги дуже повільно знімає пов'язки на щоках, підборідді, шиї і руках дівчинки.

Аня Крицька

Їй уже не роблять знеболювальні, щоб не перевантажувати дитячий організм. Іноді Аня пищить, кричить, але все-таки терпить. Згадувати, як усе сталося, і чому рідний батько з нею так вчинив, вона не хоче. Будь-яка згадка про нього викликає у неї сльози.

Було Різдво. Мама Наталя пішла на роботу, вона працює прибиральницею в кінотеатрі. А батько пиячив із сусідом. В останні роки, кажуть у сім'ї, він часто пив, тому ніде постійно і не працював.

Сім'я кілька років тулилася в однокімнатному дачному будиночку на околиці Чернівців, який купила всього за 6 тисяч гривень, жодного іншого житла у них не було. Коли мама повернулася додому, п'яний батько спав. Прокинувшись, влаштував скандал і кинувся з кулаками на Наталю.

Тепер мама Наталя постійно перебуває у лікарні з дочкою НТН

16-річна дочка заступилася за маму, тут же нагодився і старший брат. Побачивши це, батько вийшов у двір, а повернувся вже з каністрою бензину. Він облив рідиною стіни і хлюпнув дівчинці в обличчя. Від палаючої печі все навколо швидко спалахнуло. А дівчинка моментально загорілася.

Поки старший брат рятував сестру, збивав на ній вогонь, кинув її на сніг, батько спокійно спостерігав. Брат два кілометри ніс Ганну до швидкої, яка не змогла проїхати до дачного будиночка через ожеледицю.

Жителі Чернівців готували їжу для дівчинки

Зараз батько перебуває в СІЗО. У поліції на нього відкрили справу про умисний замах на вбивство всієї родини.

Батько спалив будинок і залишив багатодітну сім'ю без житла НТН

"Їм усім ніде жити. Мама і старший брат поки в лікарні, доглядають за Анею і там же ночують, молодшу дочку віддали в притулок. Ми сподіваємося, що зможемо їм якось допомогти і знайти житло, тому що сім'я навіть не може готувати їжу, їм просто ніде. Коли Ані була потрібна протерта їжа, то жителі Чернівців допомагали і готували їжу у себе вдома, потім приносили в лікарню. Також відновлюємо документи сім'ї, тому що згоріло все", – розповідає OBOZREVATEL Катерина Пономарьова з БФ "Волонтерський рух Буковини".

Лікарі кажуть, що у дівчинки опіки 2 та 3 ступеня. З опіками 2 ступеня впоратися ще можна, поступово пошкоджена шкіра відходить, під нею з'являється нова. А ось на таких болючих місцях як щоки, підборіддя і шия, а також на руці у дівчинки глибокі рани, для лікування яких все-таки буде потрібна пластика. Ані належить реабілітація не менше року.

Сказала, що може скакати

Волонтери збирають гроші, Ані потрібні ліки, мазі та перев'язувальні матеріали щодня. "Зараз підібрали їй антибіотик, який вона може вживати внутрішньо. До цього їй робили крапельниці й уколи, але у неї з'явилася алергія. І два дні, поки шукали потрібні ліки, у неї трималася висока температура. Але Аня справжній боєць. Незважаючи на болі, вона мені сказала, що вже може скакати на скакалці. Я їй пообіцяла, що принесу її і буде займатися спортом", – розповідає волонтер.

Аня до трагедії ТСН

Зараз Аню підтримують однокласники і вчителі, які відвідують її в лікарні. Звичайно, дівчинка відстала в навчанні, але сподівається, що наздожене друзів і зможе перейти в 10-й клас влітку. Тому що їй краще перебувати серед своїх однокласників, а новий колектив може стати для неї стресом.

Поки Ані потрібна допомога, адже у неї вогнем пошкоджені руки. Але волонтери зібралися і купили їй телефон, вона вже спілкується з друзями, тому що це дуже важливо для її відновлення. А жителі міста збирають гроші на її реабілітацію.

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