Батько Муждабаєва помер від коронавірусу

У місті Тамбов (Росія) в ніч на 28 жовтня від коронавірусу помер батько відомого українського журналіста Айдера Муждабаєва.

На особистій сторінці у Facebook Муждабаєв зазначив, що покійному було 72 роки. Смерть настала в лікарні.

"Вночі пішов із життя мій батько Іззет Муждабаєв. Після того як рівно п'ять років тому померла моя мама, він жив у Тамбові, місті, де я народився й виріс, фактично з її могилою, жив спогадами про неї. Одного разу після смерті мами він приїжджав до Києва, більше ми ніколи не бачилися", – написав журналіст.

Муждабаєв зазначив, що рідко говорив із батьком, оскільки в того були проблеми зі слухом. Однак вони постійно тримали зв'язок, листуючись у мережі.

Айдер Муждабаєв з батьком. Facebook Айдера Муждабаєва

"Тато перестав дихати в лікарні, куди не міг зайти до нього ніхто, і це відчуття безсилля і самотності батька перед смертю – найстрашніше для мене, воно ніколи мене не залишить. Друзі, люди, бережіть своїх близьких, коронавірус – підступна хвороба. Незважаючи на вік (72 роки, тато народився у 1948 році в депортації на Уралі), фізично він був сильним, і він був абсолютно здоровий, не мав шкідливих звичок, займався спортом, хіба що він погано чув – і все. Тим не менш, ця хвороба вбила його", – розповів журналіст.

За його словами, лікарі в лікарні, де лежав Муждабаєв-старший, боролися за нього до кінця, але нічого не змогли вдіяти з наслідками COVID-19.

"Його серце зупинилося, він пішов від нас, але я буду завжди любити і пам'ятати його. Постараюся бути гідним його життя, любові до мами і Криму. Якось я розповім про тата детально, багато в мені – від нього. А поки помовчу, подумаю і позгадую. Останнє моє повідомлення зі спогадами про один епізод з мого дитинства він так і не прочитав. Він був у штучній комі на ШВЛ. Я до кінця сподівався на силу його організму і на нереальне диво. Його не трапилося", – підсумував Муждабаєв.

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