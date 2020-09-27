Батько курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26, розповів, як пережив три авіакатастрофи

Батько курсанта В'ячеслава Золочевського, єдиного вцілілого в авіакатастрофі в Чугуєві Харківської області, пережив три падіння літака.

Про це сам Віталій Золочевський розповів виданню "Сегодня", провівши паралель із сином.

"Я падав три рази. Те, що син вижив, – це говорить про те, що він син свого батька", – зазначив він.

Також він розповів про подробиці аварії Ан-26 у Чугуєві, які дізнався від В'ячеслава.

"Я сьогодні був у сина. У нього дійсно немає переломів, одні лише забої. Всі говорять, що він вистрибнув із літака, але це не зовсім так. Його викинуло, виштовхнуло звідти. Також знаю, що він намагався врятувати свого друга", – повідомив батько курсанта.

Як повідомляв OBOZREVATEL: