Батько Гандзюк звернувся до Зеленського через рішення Венедіктової

Батько загиблої активістки Катерини Гандзюк Віктор звинуватив головну генпрокурорку України Ірину Венедіктову в "руйнуванні справи" про вбивство його доньки й закликав президента Володимира Зеленського втрутитися у ситуацію.

Чоловік переконаний, що, завершивши слідство у справі, прокуратура змогла обдурити не лише його, а й навіть главу держави. Свою позицію він опублікував на сторінці у Facebook.

За словами Віктора Гандзюка, великою помилкою було звільнення заступника генпрокурора Віктора Трепака, який вів справу про вбивство Катерини. Адже саме за його роботи на цій посаді правоохоронці затримали в Болгарії організатора нападу, представника банди "москалів" Олексія Левіна, а другий організатор, Ігор Павловський, опинився в СІЗО.

Віктор Гандзюк звернувся до Зеленського через рішення Венедіктової в справі про вбивство його доньки

"І все це вирішила розтрощити Венедіктова. Вона трощила безжально, прикриваючись обіцянками зробити все заплановане Віктором Трепаком, але без нього... Вона і її нова команда зробили нічого. І прокурори цього навіть не приховують. Левін не дав покази. Павловський не дав покази. А прокурори спрацювали за схемою "вбивці мовчать, значить, ми не будемо працювати", – написав Гандзюк.

Батько загиблої активістки обурився тим, що прокуратура завершила розслідування за 3 місяці до закінчення терміну.

"Мангер і його адвокати терміново почали вимагати... ні, не так... ВИМАГАТИ передати справу в суд без показів Левіна та Павловського. Вимагати, вимагати, вимагати... Саме цю вимогу Магнера виконала нова генпрокурорка. Венедіктова виконала її у день його народження. Цинізм цього вчинку – скажений!" – додав чоловік.

Віктор Гандзюк Facebook/Віктор Гандзюк

Він зауважив, що прессекретарка президента Юлія Мендель днями нібито вперше почула про те, що прокурори передали справу до суду, не довівши її до кінця. З цього Віктор Гандзюк зробив висновок, що прокуратура обдурила навіть президента Зеленського.

"Володимире Олександровичу, я не знаю, чи вам покажуть мої слова, але сподіваюся, що вам як батьку і президенту все ще не байдуже, що думають люди, яким немає що приховувати і які два роки були послідовно відверті і з владою, і з суспільством. Справа вбивства Каті, її успішне і всебічне розслідування може захистити сотні й тисячі людей, може стати запобіжником, символом. Але за такого ідіотського і легковажного ставлення Офісу Генерального прокурора цього результату не буде. Просто не буде... Не ховайтесь від правди, вона все одно наздожене", – звернувся батько вбитої активістки до президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL: