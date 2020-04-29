Головна Новини
29 квітня • оновлено в 08:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Батько Гандзюк звернувся до Зеленського через рішення Венедіктової

5.1т
Читати матеріал російською

Батько загиблої активістки Катерини Гандзюк Віктор звинуватив головну генпрокурорку України Ірину Венедіктову в "руйнуванні справи" про вбивство його доньки й закликав президента Володимира Зеленського втрутитися у ситуацію.

Чоловік переконаний, що, завершивши слідство у справі, прокуратура змогла обдурити не лише його, а й навіть главу держави. Свою позицію він опублікував на сторінці у Facebook.

За словами Віктора Гандзюка, великою помилкою було звільнення заступника генпрокурора Віктора Трепака, який вів справу про вбивство Катерини. Адже саме за його роботи на цій посаді правоохоронці затримали в Болгарії організатора нападу, представника банди "москалів" Олексія Левіна, а другий організатор, Ігор Павловський, опинився в СІЗО.

Віктор Гандзюк звернувся до Зеленського через рішення Венедіктової в справі про вбивство його доньки

Віктор Гандзюк звернувся до Зеленського через рішення Венедіктової в справі про вбивство його доньки

"І все це вирішила розтрощити Венедіктова. Вона трощила безжально, прикриваючись обіцянками зробити все заплановане Віктором Трепаком, але без нього... Вона і її нова команда зробили нічого. І прокурори цього навіть не приховують. Левін не дав покази. Павловський не дав покази. А прокурори спрацювали за схемою "вбивці мовчать, значить, ми не будемо працювати", – написав Гандзюк.

Батько загиблої активістки обурився тим, що прокуратура завершила розслідування за 3 місяці до закінчення терміну.

"Мангер і його адвокати терміново почали вимагати... ні, не так... ВИМАГАТИ передати справу в суд без показів Левіна та Павловського. Вимагати, вимагати, вимагати... Саме цю вимогу Магнера виконала нова генпрокурорка. Венедіктова виконала її у день його народження. Цинізм цього вчинку – скажений!" – додав чоловік.

Віктор Гандзюк

Віктор Гандзюк

Facebook/Віктор Гандзюк

Він зауважив, що прессекретарка президента Юлія Мендель днями нібито вперше почула про те, що прокурори передали справу до суду, не довівши її до кінця. З цього Віктор Гандзюк зробив висновок, що прокуратура обдурила навіть президента Зеленського.

"Володимире Олександровичу, я не знаю, чи вам покажуть мої слова, але сподіваюся, що вам як батьку і президенту все ще не байдуже, що думають люди, яким немає що приховувати і які два роки були послідовно відверті і з владою, і з суспільством. Справа вбивства Каті, її успішне і всебічне розслідування може захистити сотні й тисячі людей, може стати запобіжником, символом. Але за такого ідіотського і легковажного ставлення Офісу Генерального прокурора цього результату не буде. Просто не буде... Не ховайтесь від правди, вона все одно наздожене", – звернувся батько вбитої активістки до президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Марина Ліснічук
Особи
Володимир Зеленський Ірина Венедиктова Владислав Мангер Катерина Гандзюк
Місце
Україна
Теги
померла Катя Гандзюк Офіс генерального прокурора України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
4
Смішно
0
Цікаво
39
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Нашему слуге народа глубоко наплевать на народ.Бачили очi кого вибирали? Плачте , хоч повилазьте!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже майже 3,1 мільйона осіб, загинули – понад 212 тисяч.

  • Китай підловили на брехні про походження коронавірусу: що не сходиться.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

  • У МОЗ розповіли, хто з українців частіше вмирає від коронавірусу.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги