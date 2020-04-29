Батько Гандзюк звернувся до Зеленського через рішення Венедіктової

Батько загиблої активістки Катерини Гандзюк Віктор звинуватив головну генпрокурорку України Ірину Венедіктову в "руйнуванні справи" про вбивство його доньки й закликав президента Володимира Зеленського втрутитися у ситуацію.
Чоловік переконаний, що, завершивши слідство у справі, прокуратура змогла обдурити не лише його, а й навіть главу держави. Свою позицію він опублікував на сторінці у Facebook.
За словами Віктора Гандзюка, великою помилкою було звільнення заступника генпрокурора Віктора Трепака, який вів справу про вбивство Катерини. Адже саме за його роботи на цій посаді правоохоронці затримали в Болгарії організатора нападу, представника банди "москалів" Олексія Левіна, а другий організатор, Ігор Павловський, опинився в СІЗО.
Віктор Гандзюк звернувся до Зеленського через рішення Венедіктової в справі про вбивство його доньки
"І все це вирішила розтрощити Венедіктова. Вона трощила безжально, прикриваючись обіцянками зробити все заплановане Віктором Трепаком, але без нього... Вона і її нова команда зробили нічого. І прокурори цього навіть не приховують. Левін не дав покази. Павловський не дав покази. А прокурори спрацювали за схемою "вбивці мовчать, значить, ми не будемо працювати", – написав Гандзюк.
Батько загиблої активістки обурився тим, що прокуратура завершила розслідування за 3 місяці до закінчення терміну.
"Мангер і його адвокати терміново почали вимагати... ні, не так... ВИМАГАТИ передати справу в суд без показів Левіна та Павловського. Вимагати, вимагати, вимагати... Саме цю вимогу Магнера виконала нова генпрокурорка. Венедіктова виконала її у день його народження. Цинізм цього вчинку – скажений!" – додав чоловік.
Віктор Гандзюк
Facebook/Віктор Гандзюк
Він зауважив, що прессекретарка президента Юлія Мендель днями нібито вперше почула про те, що прокурори передали справу до суду, не довівши її до кінця. З цього Віктор Гандзюк зробив висновок, що прокуратура обдурила навіть президента Зеленського.
"Володимире Олександровичу, я не знаю, чи вам покажуть мої слова, але сподіваюся, що вам як батьку і президенту все ще не байдуже, що думають люди, яким немає що приховувати і які два роки були послідовно відверті і з владою, і з суспільством. Справа вбивства Каті, її успішне і всебічне розслідування може захистити сотні й тисячі людей, може стати запобіжником, символом. Але за такого ідіотського і легковажного ставлення Офісу Генерального прокурора цього результату не буде. Просто не буде... Не ховайтесь від правди, вона все одно наздожене", – звернувся батько вбитої активістки до президента.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня 2018 року в Херсоні Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальне провадження було зареєстроване за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
Організатора злочину Левіна затримали в Болгарії 24 січня. Інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора і в СБУ. Перед цим він змінив зовнішність.
Суд у Болгарії дозволив екстрадицію Левіна 22 лютого і розпорядився передати його Україні.
16 березня 2020 року Левін був екстрадований в Україну болгарськими правоохоронцями.
Що стосується Мангера, то йому 11 лютого 2019 року оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
15 лютого 2019 року було внесено заставу і підозрюваного голову Херсонської облради випустили із СІЗО.
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