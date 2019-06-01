Батько чотирьох дітей прочитав Facebook cвоєї дружини і дізнався шокуючу таємницю

Американець Сет Мегов після 10 років щасливого шлюбу дізнався про зраду своєї дружини, випадково прочитавши її переписку з іншими чоловіками в соціальних мережах.

Про це повідомляє The Sun.

За словами 33-річного чоловіка, вони одружилися коли їм було по 19 років. Протягом останніх десяти років він перебував у нестямі від щастя, виховуючи з коханою жінкою чотирьох дітей.

Однак кілька років тому він став помічати дивні зміни в поведінці своєї дружини, яка стала затримуватися допізна, і, ймовірно, щось від нього приховувала. Пізніше жінка припинила приходити додому вночі, запевняючи чоловіка в своїй подружній вірності.

Втім, таємне стало реальністю після того як одного разу вночі Кріссі залишила на столі свій телефон з включеним додатком Facebook, і Сет прочитав безліч повідомлень, що свідчать про її численні зради. У люті чоловік почав спілкуватися з її партнерами, після чого дізнався, що у неї давно вже хтось є на стороні.

Розсерджений зрадою коханої жінки Сет розповів, як він доглядав за дітьми, допомагав дружині з математикою і працював, щоб оплатити їй навчання.

"Моя самооцінка і впевненість у собі досягли дна. Я був повністю зруйнований", - говорить розчарований чоловік.

В результаті Сет дав розлучення зрадниці і залишився один виховувати чотирьох дітей.

Раніше психолог розповіла, як пережити зраду коханої людини і чи варто в такому разі намагатися зберегти сім'ю.

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