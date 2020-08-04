Батьки заснули на пляжі, а дитина пішла в море: Україною прокотилася хвиля трагедій на воді

З початку року в Україні потонуло майже 800 осіб. Кожен десятий із них – дитина. За кожним таким випадком стоїть справжня трагедія. Однак цього можна було б уникнути, якби люди не ризикували й дотримувалися елементарних правил безпеки на воді.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Дівчинку знесло хвилею з матраца

Трагедія розігралася на узбережжі Чорного моря в Залізному Порту 1 липня. 56-річна бабуся з 3-річною онукою і 38-річним цивільним чоловіком приїхали на відпочинок із Кропивницького. У перший же день відпочинку чоловік вирушив із дівчинкою плавати на матраці. Дитина лежала, а чоловік плив поруч.

Несподівано хвиля знесла дівчинку в воду. Чоловік кинувся за дитиною, намагався плисти з дівчинкою до берега, але так і на зміг. На сушу він вийшов сам і викликав рятувальників.

Дівчинку знесло з матраца Kherson.net

Однак ще до приїзду рятувальників тіло дитини помітили відпочивальники й попросили чоловіка, який плавав на човні, дістати дитину. Він витягнув її на берег, але допомогти їй вже нічим не можна було.

Тим часом бабуся дитини бігала по берегу й сильно кричала, бо не бачила у воді своїх близьких.

Рятувальники кажуть, що дівчинку можна було б урятувати, якби на ній був надувний жилет або хоча б нарукавники, а також якби дорослий чоловік не запливав із маленькою дитиною так далеко від берега.

Батьки заснули на пляжі, а хлопчик потонув

А 2 липня ввечері в Маріуполі на пляжі, неподалік від залізничного вокзалу, пропав 7-річний Микола Лахно. Дитина страждала на ДЦП. Батьки кинулися його шукати, викликали поліцію. Дитину шукали до самого ранку. Однак тіло хлопчика виявив один із відпочивальників у 50 метрах від берега. Він буквально наступив на нього. А коли дістав, виявилося, що це зниклий Микола Лахно.

Микола Лахно потонув у Маріуполі Національна поліція

Як пояснювала поліції мама дитини, вони з чоловіком заснули на підстилках на березі, тому що дуже втомилися після зміни на заводі. А в цей час дитина пішла сама в море купатися. Очевидці розповідають, що бачили, як хлопчик один заходив у море.

Пішла плавати зі знайомим водолазом

4 липня на Сумщині потонула 30-річна юристка Сумської облради Каріна Козупиця. Разом із родичами вона відпочивала на базі "Климентове-1", що належить Укрзалізниці.

Там на березі річки Ворскла вона зустріла знайомого водолаза з колегою. Чи то вони її вмовили, чи то вона сама вирішила поплавати разом із ними з аквалангом.

Каріна Козупиця Facebook Каріни Козупиці

Два водолази попливли разом із нею. Однак через деякий час дівчина почала тонути. Один із водолазів намагався її врятувати і теж пішов на дно.

Знайомі розповіли, що Каріна була спортсменкою, займалася фітнесом і навіть уміла плавати. Чому вона потонула, зараз з'ясовує поліція.

Дідусь намагався врятувати онуку

Трагедія трапилася і в Кривому Розі 4 липня. Там у ставку потонув 12-річний хлопчик-сирота, якого виховувала бабуся. Він разом із друзями намагався переплисти водойму, однак плавав погано. Приблизно в семи метрах від берега він почав тонути.

Друзі намагалися його відшукати, але безрезультатно. Рятувальники знайшли тіло підлітка на триметровій глибині неподалік від берега.

На місці трагедії Перший міський

У тому ж Кривому Розі вже 26 липня потонув чоловік похилого віку, який намагався врятувати свою внучку. Приблизно о п'ятій годині вечора відпочивальники біля Гданцівської греблі почули крик жінки. У воді в цей час борсалися чоловік і дитина.

Один із відпочивальників кинувся на допомогу, йому вдалося зачепити дівчинку і витягнути її на берег. А ось 65-річний дідусь потонув, його тіло дістали вже рятувальники.

Ті, хто тонуть, не кричать

Рятувальники кажуть, що одна з основних причин загибелі на воді – це безтурботність.

"Батьки приходять на пляж і забувають, що вони з дітьми. Можуть легко залишити дитину під нагляд незнайомих сусідів або подрімати, як це сталося в Маріуполі. Забувають надягати на дітей надувні жилети та нарукавники, а адже саме вони можуть врятувати дитину. Що стосується дорослих, то основним фактором загибелі є спиртні напої. Часто люди відпочивають на березі незнайомої водойми, п'ють, потім ідуть у воду. І, крім того, звичайна безтурботність, запливають далеко, хоча не вміють плавати. Стрибають із мосту або з обриву. Все це призводить до таких наслідків. І пам'ятайте, те, що ті, хто тонуть, не кричать про допомогу, це міф", – розповідає рятувальник із 20-річним стажем Сергій Алексєєнко.

Червона зоря

У ДСНС дають рекомендації, як безпечно купатися. Насамперед треба вибирати обладнані пляжі, уникати водойм зі швидкою течією, намагатися не залишатися у воді одному. Крім того, не можна купатися в темний час доби, у нетверезому стані. І, звичайно, не відпускати дітей одних у воду.