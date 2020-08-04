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Батьки заснули на пляжі, а дитина пішла в море: Україною прокотилася хвиля трагедій на воді

Марина Петік
Марина Петік
Суспільство
62,9 т.
Батьки заснули на пляжі, а дитина пішла в море: Україною прокотилася хвиля трагедій на воді

З початку року в Україні потонуло майже 800 осіб. Кожен десятий із них – дитина. За кожним таким випадком стоїть справжня трагедія. Однак цього можна було б уникнути, якби люди не ризикували й дотримувалися елементарних правил безпеки на воді.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Дівчинку знесло хвилею з матраца

Трагедія розігралася на узбережжі Чорного моря в Залізному Порту 1 липня. 56-річна бабуся з 3-річною онукою і 38-річним цивільним чоловіком приїхали на відпочинок із Кропивницького. У перший же день відпочинку чоловік вирушив із дівчинкою плавати на матраці. Дитина лежала, а чоловік плив поруч.

Несподівано хвиля знесла дівчинку в воду. Чоловік кинувся за дитиною, намагався плисти з дівчинкою до берега, але так і на зміг. На сушу він вийшов сам і викликав рятувальників.

Дівчинку знесло з матраца

Дівчинку знесло з матраца Kherson.net

Однак ще до приїзду рятувальників тіло дитини помітили відпочивальники й попросили чоловіка, який плавав на човні, дістати дитину. Він витягнув її на берег, але допомогти їй вже нічим не можна було.

Тим часом бабуся дитини бігала по берегу й сильно кричала, бо не бачила у воді своїх близьких.

Рятувальники кажуть, що дівчинку можна було б урятувати, якби на ній був надувний жилет або хоча б нарукавники, а також якби дорослий чоловік не запливав із маленькою дитиною так далеко від берега.

Батьки заснули на пляжі, а хлопчик потонув

А 2 липня ввечері в Маріуполі на пляжі, неподалік від залізничного вокзалу, пропав 7-річний Микола Лахно. Дитина страждала на ДЦП. Батьки кинулися його шукати, викликали поліцію. Дитину шукали до самого ранку. Однак тіло хлопчика виявив один із відпочивальників у 50 метрах від берега. Він буквально наступив на нього. А коли дістав, виявилося, що це зниклий Микола Лахно.

Микола Лахно потонув у Маріуполі

Микола Лахно потонув у Маріуполі Національна поліція

Як пояснювала поліції мама дитини, вони з чоловіком заснули на підстилках на березі, тому що дуже втомилися після зміни на заводі. А в цей час дитина пішла сама в море купатися. Очевидці розповідають, що бачили, як хлопчик один заходив у море.

Пішла плавати зі знайомим водолазом

4 липня на Сумщині потонула 30-річна юристка Сумської облради Каріна Козупиця. Разом із родичами вона відпочивала на базі "Климентове-1", що належить Укрзалізниці.

Там на березі річки Ворскла вона зустріла знайомого водолаза з колегою. Чи то вони її вмовили, чи то вона сама вирішила поплавати разом із ними з аквалангом.

Каріна Козупиця

Каріна Козупиця Facebook Каріни Козупиці

Два водолази попливли разом із нею. Однак через деякий час дівчина почала тонути. Один із водолазів намагався її врятувати і теж пішов на дно.

Знайомі розповіли, що Каріна була спортсменкою, займалася фітнесом і навіть уміла плавати. Чому вона потонула, зараз з'ясовує поліція.

Дідусь намагався врятувати онуку

Трагедія трапилася і в Кривому Розі 4 липня. Там у ставку потонув 12-річний хлопчик-сирота, якого виховувала бабуся. Він разом із друзями намагався переплисти водойму, однак плавав погано. Приблизно в семи метрах від берега він почав тонути.

Друзі намагалися його відшукати, але безрезультатно. Рятувальники знайшли тіло підлітка на триметровій глибині неподалік від берега.

На місці трагедії

На місці трагедії Перший міський

У тому ж Кривому Розі вже 26 липня потонув чоловік похилого віку, який намагався врятувати свою внучку. Приблизно о п'ятій годині вечора відпочивальники біля Гданцівської греблі почули крик жінки. У воді в цей час борсалися чоловік і дитина.

Один із відпочивальників кинувся на допомогу, йому вдалося зачепити дівчинку і витягнути її на берег. А ось 65-річний дідусь потонув, його тіло дістали вже рятувальники.

Ті, хто тонуть, не кричать

Рятувальники кажуть, що одна з основних причин загибелі на воді – це безтурботність.

"Батьки приходять на пляж і забувають, що вони з дітьми. Можуть легко залишити дитину під нагляд незнайомих сусідів або подрімати, як це сталося в Маріуполі. Забувають надягати на дітей надувні жилети та нарукавники, а адже саме вони можуть врятувати дитину. Що стосується дорослих, то основним фактором загибелі є спиртні напої. Часто люди відпочивають на березі незнайомої водойми, п'ють, потім ідуть у воду. І, крім того, звичайна безтурботність, запливають далеко, хоча не вміють плавати. Стрибають із мосту або з обриву. Все це призводить до таких наслідків. І пам'ятайте, те, що ті, хто тонуть, не кричать про допомогу, це міф", – розповідає рятувальник із 20-річним стажем Сергій Алексєєнко.

Батьки заснули на пляжі, а дитина пішла в море: Україною прокотилася хвиля трагедій на воді

Батьки заснули на пляжі, а дитина пішла в море: Україною прокотилася хвиля трагедій на воді Червона зоря

У ДСНС дають рекомендації, як безпечно купатися. Насамперед треба вибирати обладнані пляжі, уникати водойм зі швидкою течією, намагатися не залишатися у воді одному. Крім того, не можна купатися в темний час доби, у нетверезому стані. І, звичайно, не відпускати дітей одних у воду.

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