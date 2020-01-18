Батьки були в шоці: 17-річна "дружина Ісуса Христа" розкрила свою особисту історію

Жителька Львівської області, 17-річна Діана, яка нещодавно пройшла обряд "вінчання" з Христом, у такий спосіб ставши черницею, розповіла свою особисту історію.

Як повідомляє Експрес, вона стала однією з восьми дівчат новіціату Згромадження Воплоченого Слова, які пройшли обряд облачення в Івано-Франківську й отримали нові імена. Так Діана стала Марією-Христофорою, що в перекладі з грецької означає "та, яка несе Христа".

Діана виросла у багатодітній сім'ї на Львівщині, у її батьків троє дітей, з яких вона найстарша. Мати дівчини розповіла, що вони практикуючі християни, часто відвідують службу Божу, сповідуються, проте дітей ніколи не змушували ходити до церкви.

17-річна Діана стала черницею Експрес

"Приміром, меншому синові тепер сім рочків, то він між церквою і мультиками обирає друге. Ми не проти, бо до Бога треба звертатись з власної волі, а не з примусу", – зазначила мама Діани.

Вперше вона дізналась про бажання дочки стати монахинею, коли та навчалася у 9 класі.

"До нас приїхали сестри (монахині) з вертепом — дочка з ними дружила. Потім, коли всі пригощались за столом, Діана відвела мене вбік і сказала, що хоче стати монахинею. Ми із чоловіком довго були в шоковому стані”, – поділилася мама дівчинки.

Діана пригадує, що мама багато плакала, а тато казав, що не відпустить у монастир, але вона була налаштована рішуче. Вона розповіла, що одного разу подруга запропонувала їй поїхати на реколекції — духовні вправи святого Ігнатія Лойоли разом з іншими 30 дівчатами. Там вона зрозуміла, "яким добрим є Бог, як Він мене любить, і це — найважливіше". За її словами, найбільше вона могла віддячити йому життям у монастирі.

Зрештою, Діана домовилася з батьками, що вони повернуться до цієї розмови, коли вона закінчить 10 клас. Цей рік вона провела, як звичайний підліток: ходила на дискотеки, носила подерті джинси та користувалася косметикою. Після 10 класу вона знову повернулася до розмови про своє чернецтво.

Діана (третя справа) з іншими дівчатами перед обрядом облачення Експрес

"Ми з чоловіком підписали дозвіл на те, що наступний рік наша дитина житиме з сестрами. У липні донька разом із ними поїхала на море, а повернулась звідти уже в сірому сарафані — це одяг, який носять дівчата в аспірантаті, домі формування”, – розповіла мама дівчинки.

Наступний рік Діана разом з іншими дівчатами, які також мали намір стати монахинями, провела в аспірантаті на Закарпатті. Вона ходила там до школи та вчилась жити у молитві. Зрештою, Діана закінчила школу, склала ЗНО, отримала атестат. Тепер живе в Івано-Франківську — в новіціаті, де дівчата роблять перші кроки в монашому житті.

Діана розповіла і про обряд облачення, де вона прийняла монаший одяг, і їй дали нове ім’я: "Нас було вісім, усі — у весільних платтях та вельонах як символах наших заручин з Ісусом Христом. Ми по-особливому присвятили своє життя Христу, тож у видимий спосіб стали зарученими. Це зовнішній вияв нашого з Ним зв’язку. Ми стали нареченими Христа. Мені дали ім’я Марія-Христофора”.

За словами сестри Марії Воплочення, настоятельки дому-новіціату блаженної Йосафати Гордашевської, жити в монастирі дівчата можуть з 17 років, але складати будь-які обітниці — лише після повноліття.

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