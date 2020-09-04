Батька Зеленського висунули на довічну стипендію: чим він відомий у наукових колах

Батько президента України Олександр Зеленський є завідувачем кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

Згідно з офіційною біографією він обіймає цю посаду з 1995 року. Зазначимо, що Олександр Зеленський народився 23 грудня 1947 року в Кривому Розі, де в 1972 році закінчив із відзнакою електротехнічний факультет Криворізького гірничорудного інституту.

У 1983 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Автоматизований підрахунок запасів залізорудних родовищ в АСУ кар'єром" у спеціалізованій вченій раді К-053.12.05 Московського гірничого інституту за спеціальністю "Маркшейдерія".

Олександр Зеленський із дружиною Скриншот

У 2003 році захистив докторську дисертацію на тему "Методологічні основи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку в інформаційній системі управління рудним кар'єром" у спеціалізованій вченій раді Національного гірничого університету (м. Дніпро) за фахом "Маркшейдерія".

Викладацька і наукова діяльність

У 1995 році очолив кафедру інформатики та інформаційних технологій КЕІ. Кафедра за фахом "Програмне забезпечення систем".

Зеленський-старший є членом спеціалізованої вченої ради в ДВНЗ "Національний гірничий університет" (Дніпро) і спеціалізованої вченої ради в Криворізькому національному університеті.

Зеленський має на своєму рахунку 140 публікацій. Він виступив співавтором чотирьох монографій.

Основні наукові напрями роботи

У своїй науковій діяльності Зеленський займався рудничною геологією, розробленням програмного забезпечення, моделюванням родовищ і кар'єрів.

Також він розробляв інформаційні системи геолого-маркшейдерського забезпечення під час планування та управління гірничими роботами на гірничо-збагачувальних комбінатах.

Олександр Зеленський із колегами

Нагороди та досягнення

Зеленський-старший є професором, доктором технічних наук. Він має нагрудний знак "За заслуги перед містом" ІІІ ступеня (2006 рік). Також учений – заслужений працівник Київського національного економічного інституту.

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