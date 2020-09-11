Батька Зеленського хотіли "нагородити" ще в 2017 році. Документ

У 2017 році Криворізький економічний інститут подавав завідувача кафедри інформатики і прикладного програмного забезпечення Олександра Зеленського, батька теперішнього президента України Володимира Зеленського, на звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

Як пише "Бабель", у відповідь на інформаційний запит видання отримало копію витягу з протоколу конференції трудового колективу вищу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У документі перерахували заслуги Олександра Зеленського, за які його визнали гідним отримання звання "Заслужений діяч науки і техніки". Серед них – навчання бакалаврів і магістрів за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення" і підготовка студентів-призерів олімпіад, керування міжнародною програмою, яка займалася розробленням інформаційної системи, науково-дослідні роботи тощо.

На довічну державну стипендію батька Зеленського також висунули, але пізніше – у лютому 2020 року, разом із професором кафедри міжнародної економіки та доктором педагогічних наук Володимиром Кулішом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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