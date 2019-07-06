"Бариги понаїхали!" Жителі Криму зажадали "посадити на палю" окупантів Путіна

Жителі окупованого Криму поскаржилися на росіян через відсутність робочих місць і гідних зарплат.

Про це в Twitter повідомив блогер "Кримський бандерівець", опублікувавши їх листування в соціальних мережах. Так, один з користувачів поцікавився, яка ситуація з зарплатою і роботою в Керчі, отримавши масу скарг від місцевих жителів.

"Роботи взагалі немає", "Керч завжди була славним і чистим містом, а тепер гори сміття. Бариги якраз понаїхали", "Все в сумному стані", "Сидіть вдома", "Не здумайте сюди їхати", "Місцеву владу треба на палю садити", "Медицина в дуже жалюгідному стані", - діляться люди.

Крим. Понаехавшие прут в Керч, але в Криму їм вже давно не раді. прочитайте pic.twitter.com/gQg1eJlgC6 - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 6 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше затятий фанат "руского міра" визнав провал Путіна в Криму, опублікувавши показове відео з популярного курорту.

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