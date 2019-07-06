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"Бариги понаїхали!" Жителі Криму зажадали "посадити на палю" окупантів Путіна

17.5тЧитати матеріал російською

Жителі окупованого Криму поскаржилися на росіян через відсутність робочих місць і гідних зарплат.

Про це в Twitter повідомив блогер "Кримський бандерівець", опублікувавши їх листування в соціальних мережах. Так, один з користувачів поцікавився, яка ситуація з зарплатою і роботою в Керчі, отримавши масу скарг від місцевих жителів.

"Роботи взагалі немає", "Керч завжди була славним і чистим містом, а тепер гори сміття. Бариги якраз понаїхали", "Все в сумному стані", "Сидіть вдома", "Не здумайте сюди їхати", "Місцеву владу треба на палю садити", "Медицина в дуже жалюгідному стані", - діляться люди.

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"Бариги понаїхали!" Жителі Криму зажадали "посадити на палю" окупантів Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше затятий фанат "руского міра" визнав провал Путіна в Криму, опублікувавши показове відео з популярного курорту.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
хоть камни с неба, оказывается камни это больно и разрушительно , но мы рады за вас , и за ваш бриллиантовый мост , как он , говорят после моста вы зажили как при коммунизме , хотя его так и не построила рассея , нае,,,,,,, коммунизм через 70 лет , а мостик ?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
За какой день??в 00.38????
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
нашел сайт...Подслушано.Керчь в контакте...нет там в 0.38 вчера...ничего https://m.vk.com/kerchdom
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Исаев Максим
Исаев Максим
Сироткин Андрюха, ой, джентельмены привыкли верить на слово!
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Виня Ксения
Виня Ксения
Сироткин Андрюха, в подобных группах типа "Подслушано" админ группы публикует вопросы от своих подписчиков анонимно. Не все спрашивающие хотят светить своим фейсом. А то что там ему отвечают, то понятно, что кому-то хорошо (кто не видел лучшего) в Керчи сейчас, а кому-то не очень.
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