Вчера.

Проезжая около 18.00 мимо Родины Мать я встал в пробку.

Огромное Дерево упало прямо на проезжу часть, перегородило движение и раздавило легковую машину.

Возвращаясь по этой же дороге через 6 часов - в полночь, я был в шоке - Дерево продолжало лежать перегородив проезжую часть.

Вокруг никого - ни коммунальщиков, ни предупредительных ограждений.

В Киеве.

На Печерске.

На центральной улице.

В километре от правительственного квартала 6 часов не могут убрать с проезжей части обыкновенное упавшее Дерево.

В Одессе.

Государство не в состоянии 8 месяцев убрать затонувший танкер.

В Луцке.

Группа захвата на БТР приезжает освобождать заложников через 2 минуты после того как единственный террорист сдался и его увели в наручниках.

По всей Украине.

Бардак с карантином, бардак с запретами, бардак с имплементацией и выполнением принятых решений.

Во всем и по всей вертикали.

Какая-то тотальная импотенция, некомпетентность и профнепригодность.

Х*й знает кто управляет нами х*й знает как.