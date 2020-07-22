Бардак: тотальная импотенция, некомпетентность и профнепригодность
Вчера.
Проезжая около 18.00 мимо Родины Мать я встал в пробку.
Огромное Дерево упало прямо на проезжу часть, перегородило движение и раздавило легковую машину.
Возвращаясь по этой же дороге через 6 часов - в полночь, я был в шоке - Дерево продолжало лежать перегородив проезжую часть.
Вокруг никого - ни коммунальщиков, ни предупредительных ограждений.
В Киеве.
На Печерске.
На центральной улице.
В километре от правительственного квартала 6 часов не могут убрать с проезжей части обыкновенное упавшее Дерево.
В Одессе.
Государство не в состоянии 8 месяцев убрать затонувший танкер.
В Луцке.
Группа захвата на БТР приезжает освобождать заложников через 2 минуты после того как единственный террорист сдался и его увели в наручниках.
По всей Украине.
Бардак с карантином, бардак с запретами, бардак с имплементацией и выполнением принятых решений.
Во всем и по всей вертикали.
Какая-то тотальная импотенция, некомпетентность и профнепригодность.
Х*й знает кто управляет нами х*й знает как.